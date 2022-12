Biolam en Gimv kondigen vandaag een belangrijke stap aan in het groeitraject van Biolam. Na de snelle en succesvolle ontwikkeling van de groep, een combinatie van organische en externe groei, verkoopt Gimv zijn aandeel in Biolam terug aan het oprichtersteam, gesteund door private equity-investeerders. De oprichters, het management en de nieuwe aandeelhouders, zullen verder focussen op zowel de kwaliteit van dienstverlening en zorg als op expansie.

In 2019 verwierf Gimv samen met Daniel Attias een belang in Biolam 80, een opkomende groep van klinische testlaboratoria, actief in de stad Amiens. Het oorspronkelijke plan, dat samen met Daniel Attias werd uitgewerkt, had tot doel een toonaangevende speler te creëren in de regio Hauts-de-France, zowel qua omvang als qua klinische prestaties en serviceniveau.

Meteen van bij het begin van de samenwerking is Biolam zeer snel gegroeid, dit dankzij een combinatie van de oprichting van laboratoria op onvoldoende bediende locaties, een belangrijke facilitator voor toegankelijke kwaliteitszorg, en strategische overnames. Tegelijkertijd investeerde de groep continu in personeel, zorgorganisatie, diagnostische apparatuur en IT-architectuur, ten dienste van haar ambitieuze medische project. Al deze inspanningen hebben Biolam in staat gesteld een toonaangevende laboratoriumgroep te worden in de regio Hauts-de-France en Normandië, met een solide basis voor blijvend succes.

Het bedrijf omvat momenteel een netwerk van meer dan 30 laboratoria, met 4 technische platforms en heeft een rijke pijplijn van actieve acquisitie-opportuniteiten. Sinds de investering van Gimv in 2019 heeft Biolam 7 add-on acquisities ondertekend en een toonaangevende en kwaliteitsvolle diagnostische organisatie opgebouwd.

De vandaag aangekondigde transactie zal de niet aflatende focus van het bedrijf op zowel kwaliteit van dienstverlening en zorg als expansie in zijn regio’s versterken. Het managementteam zal met zijn nieuwe partners verder investeren in de organisatie en het laboratoriumnetwerk uitbreiden om een nog betere diagnostische partner voor alle belanghebbenden op te bouwen.

De transactie heeft geen significante impact op de intrinsieke waarde van Gimv per 30 september 2022. Er worden geen verdere financiële details bekendgemaakt.

Gautier Lefebvre, Partner bij Gimv, en Kevin Klein, Principal bij Gimv, verklaren: “We zijn bijzonder trots op de samenwerking met Biolam en Daniel Attias voor hun groeistrategie waarbij de focus op kwaliteitsdiagnostiek en het niveau van dienstverlening voor artsen altijd voorop heeft gestaan, vooral tijdens de pandemie. Vanaf het begin zaten we perfect op dezelfde golflengte met het managementteam, waardoor we de organisatie optimaal konden uitbouwen en groeikansen benutten. Wij zijn dankbaar voor de succesvolle en uitstekende samenwerking met het management van Biolam en wensen hen – samen met hun nieuwe partners – het allerbeste in hun verdere groeitraject.”

Daniel Attias, voorzitter van de Biolam-groep, zegt: “We hebben de doelstellingen die we aanvankelijk met het Gimv-team hadden vooropgesteld, overtroffen, wat een teken is van een zeer doeltreffende samenwerking. We zijn dankbaar voor de succesvolle samenwerking met Gimv die de ontwikkeling van Biolam mogelijk maakte tot een gevestigde en toonaangevende laboratoriumgroep met een solide basis voor de volgende groeifase en kijken ernaar uit om verder te groeien met onze nieuwe partners.”