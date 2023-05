Gimv verwerft een meerderheidsbelang in Witec, een ontwikkelaar en producent van hoogwaardige precisie en hightech onderdelen en systemen voor onder andere mechatronische, inductieve en hydraulische toepassingen. Met de steun van Gimv zal de huidige directie, die een significant minderheidsbelang behoudt, haar groeiambities verder kunnen nastreven.

Witec is sinds de ‘management buy-out’ door Eric Vos (CEO) en Raimon Warta (CTO/CCO) in 2010 getransformeerd van een metaalbewerkingsbedrijf naar een volwaardige ‘contract design manufacturer’ voor innovatieve en hoogtechnologische precisie onderdelen en (sub)systemen. De toegevoegde waarde van Witec uit zich in haar ontwikkelcapaciteit, uitgebreide materiaalkennis, hoog precieze productiemogelijkheden en bekwaamheid in (ultra) clean productie. Met behulp van een zelf ontwikkeld kwaliteitssysteem weet Witec voorspelbare (hoge) kwaliteit tegen een competitieve prijs te garanderen, inclusief ‘copy-exactly’ mogelijkheden. Het voorgaande maakt Witec een sterke partner voor OEM-klanten die actief zijn in de halfgeleider-, medische-, verpakkings- en industriële sectoren. Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 130 FTE’s en realiseert een omzet van ca. EUR 25 miljoen.

Zowel Gimv Smart Industries als het huidige managementteam geloven sterk in het verdere groeipotentieel van de onderneming. Witec is een typisch voorbeeld van een hoogtechnologische industriële onderneming die door kennis en kunde marktleiders ondersteunt in het realiseren van hun potentieel. Met eigen hoogwaardige kennis en diverse specialistische productiemogelijkheden levert Witec grote toegevoegde waarde. Hierdoor, in combinatie met de ambititie om haar klanten te helpen hun strategische doelen te bereiken, is Witec goed gepositioneerd om in te spelen op groeimogelijkheden bij zowel bestaande als nieuwe klanten. Gimv zal het management ondersteunen bij het realiseren van haar groeiambities en de verdere uitbouw en professionalisering van de organisatie.

Eric Vos, CEO van Witec, verklaart: “Witec is in de afgelopen jaren flink gegroeid, zowel in omvang alsook in toegevoegde waarde van onze dienstverlening, waarbij we steeds meer als volwaardige contract design manufacturing partner voor onze klanten acteren. Op basis van een sterke groeiverwachting bij bestaande klanten evenals aanvullende groeimogelijkheden bij nieuwe klanten, zijn we erg optimistisch over de toekomst van Witec. De samenwerking met Gimv geeft ons de financiële slagkracht om hierop in te spelen en met onze klanten mee te groeien. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen in deze periode van sterke groei is het maken van de juiste strategische keuzen van groot belang”

Raimon Warta, CTO/CCO van Witec, vult aan: “Met Gimv als beursgenoteerde en ervaren investeerder met een focus op de lange termijn halen we een solide partner aan boord die het fundament van Witec verder verstevigt. Hierdoor kunnen we blijven investeren in het uitbreiden van onze productiecapaciteiten en kunnen we duurzaam met onze klanten blijven meegroeien. De benadering van Gimv met een focus op langere termijn waarde creatie en het aangaan van een echt ‘partnership’ sluit goed aan bij onze eigen klantbenadering en de samenwerking die wij met onze klanten hebben.”

Boris Wirtz, Partner Gimv Smart Industries, geeft aan: “Met Gimv Smart Industries zetten we graag in op hoogtechnologische bedrijven die geleid worden door een gedreven en sterk commercieel management. We zijn erg onder de indruk van de transitie die Witec heeft doorgemaakt tot contract design manufacturer die veel toegevoegde waarde levert voor haar klanten alsmede de groei die Witec heeft doorgemaakt. De visie en ambitie van Eric en Raimon heeft daarbij een cruciale rol gespeeld. De opgebouwde mix aan competenties zoals diepgaande materiaal- en proceskennis, hoge reinheid en precisie standaarden en bekwaamheid in het leveren van constante kwaliteit maken Witec uniek. We kijken er erg naar uit om samen met het management Witec verder te laten groeien als strategische partner voor leidende OEM’s.”

Deze nieuwe investering wordt onderdeel van het Smart Industries-platform van Gimv, gericht op bedrijven die B2B-producten en -diensten leveren, op basis van waardecreatie door innovatie en intelligente technologie.