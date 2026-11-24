De Belgische investeringsmaatschappij Gimv wil de groei van de Duitse industriële automatiseerder SpiraTec versnellen en neemt daartoe een meerderheidsbelang in het bedrijf. SpiraTec, met een omzet van circa 90 miljoen euro en ruim 650 medewerkers, richt zich op automatisering en digitalisering van productieprocessen in de farmaceutische en chemische industrie. Met de nieuwe aandeelhouder wil het bedrijf zijn positie in Europa en de VS versterken, onder meer door verdere overnames.

Andreas Schadt

De Belgische investeringsmaatschappij Gimv neemt een meerderheidsbelang in het Duitse SpiraTec, gespecialiseerd in industriële automatisering, IT en engineering voor de procesindustrie. Met de investering wil Gimv de internationale expansie van het bedrijf versnellen, zowel door autonome groei als door overnames. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

SpiraTec werd in 2007 opgericht en is gevestigd in Speyer. Het bedrijf richt zich op de digitalisering, modernisering en optimalisatie van productie-installaties, voornamelijk in de farmaceutische, biotechnologische en chemische industrie. Daarbij combineert SpiraTec automatisering, industriële IT en installatie-engineering, van ontwerp en implementatie tot inbedrijfstelling, validatie en onderhoud.

Frank Heines

Het bedrijf telt inmiddels ruim 650 medewerkers, verspreid over meer dan veertig vestigingen in zes landen, waaronder Duitsland, Italië, Zwitserland en de Verenigde Staten. De jaaromzet bedraagt circa 90 miljoen euro. SpiraTec realiseerde eerder vijf overnames in Duitsland, Italië en Zwitserland.

Volgens Gimv groeit de vraag naar veilige, onderling verbonden en AI-ondersteunde productieomgevingen. Vooral de modernisering van bestaande installaties biedt groeikansen. De investering valt binnen het Smart Industries-platform van Gimv, dat zich richt op bedrijven die industriële technologie combineren met digitalisering.

De oprichters en huidige co-CEO’s Andreas Schadt en cblijven aan het roer en herinvesteren een aanzienlijk bedrag in de onderneming. Met Gimv willen zij de bestaande overnamestrategie voortzetten en de positie van SpiraTec in Europa en de VS versterken.