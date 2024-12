Gimv verwerft een meerderheidsbelang in Groupe Tibbloc, samen met het managementteam en de oprichters. Met deze overname wil Gimv de groei van de Groep in Frankrijk op het vlak van tijdelijke energieoplossingen ondersteunen en zijn internationale ontwikkeling versnellen.

Tibbloc, opgericht in 2007 in de omgeving van Nantes, Frankrijk, is uitgegroeid tot de Franse leider in gebruiksklare tijdelijke energie huuroplossingen (verwarming, koeling, stoom, perslucht en ontvochtiging). Met 11 platformen in Frankrijk, België, Oostenrijk en Duitsland biedt de Groep een uitgebreid scala aan diensten, van projectontwerp en -specificatie tot logistiek en installatie. De Groep heeft een gediversifieerd klantenscala, met name op het gebied van stadsverwarmingsnetwerken, voedselverwerking, industrie, farmaceutica en de dienstensector.

In een groeiende markt die gedreven wordt door een groeiende gebruik van huuraanbod, de ontwikkeling van stedelijke energienetwerken en klimaatverandering, staat Tibbloc bekend om zijn technische capaciteiten, operationele uitmuntendheid en de omvang van zijn assortiment. Het flexibele model combineert multi-specialistische verkoopteams, die in staat zijn om klanten te ondersteunen bij al hun problemen door oplossingen op maat voor te stellen, met zeer gespecialiseerde technische teams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten in Frankrijk en daarbuiten.

Ondersteund door Ciclad sinds 2020 en onder impuls van Eric Merilhou en Yann Dauce, respectievelijk CEO en COO van de Groep, is Tibbloc uitgegroeid tot een belangrijke speler in zijn markt. Met een omzet van meer dan €40 miljoen, gedreven door een solide organische groei, heeft de Groep nu ongeveer 120 mensen in dienst. Het bedrijf heeft ook twee strategische overnames gedaan waardoor het zijn aanbod en geografische dekking heeft kunnen uitbreiden en zich heeft kunnen positioneren als een consolidatieplatform in een gefragmenteerde Europese markt.

De investering van Gimv, samen met die van Eric Merilhou, Yann Dauce en het managementteam, zal Tibbloc de nodige financiële en professionele ondersteuning bieden om zijn verdere ontwikkeling te versnellen, zowel in Frankrijk als internationaal, door te blijven investeren in de uitbreiding van zijn machinepark en de structurering van de Groep. Tibbloc is van plan zijn marktpositie te versterken door zijn dienstenaanbod verder uit te breiden om zijn klanten te ondersteunen bij hun inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Deze investering plaatst Tibbloc bij de 10 grootste participaties in de huidige portefeuille van Gimv.

Eric Merilhou, CEO van Tibbloc, en Yann Dauce, COO, verklaren: “We zijn erg blij met de instap van Gimv om onze ambitieuze ontwikkelingsstrategie voort te zetten. Zo kunnen we onze positie versterken en blijven innoveren om steeds efficiëntere en duurzamere tijdelijke energieoplossingen aan te bieden. Gimv heeft blijk gegeven van een uitstekend inzicht in onze uitdagingen en in de manier waarop we die kunnen aangaan. Hun knowhow op het vlak van structurering zal ons helpen om onze groei in Frankrijk en internationaal te ondersteunen.”

Nicolas de Saint Laon, Head Gimv France, en François-Xavier Rico, Principal Sustainable Cities, voegen hieraan toe: “We zijn verheugd dat we Eric Merilhou, Yann Dauce en hun team kunnen ondersteunen in deze volgende fase voor Tibbloc. Het managementteam heeft een opmerkelijke weg afgelegd en is erin geslaagd een belangrijke speler in zijn markt te creëren, die in staat is in te spelen op de kritieke behoeften van zijn klanten, met een DNA dat gevoel voor service, flexibiliteit en nabijheid combineert. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat we Eric, Yann en hun team hebben kunnen overtuigen van onze mogelijkheden om hen te ondersteunen in dit ambitieuze ontwikkelingsproject, dat perfect past binnen de investeringsfocus van ons Sustainable Cities platform.”

Eric Bruguière, Partner, en Edouard de Kermadec, Investment Director bij Ciclad, verklaren: “Samen met de oprichters Gilles Bertrand en Mickaël Hamon, die we in 2020 hebben ontmoet, hebben we eerst Éric en vervolgens Yann aangeworven, terwijl we het kapitaal openstelden voor alle werknemers van het bedrijf. Na een vlotte managementovergang heeft het bedrijf zijn expansie voortgezet door zijn activiteiten te diversifiëren, met name op het gebied van perslucht en ontvochtiging, terwijl het zijn posities in Frankrijk en daarbuiten consolideerde, gesteund door een bijzonder gunstige energiemarkt. We zijn verheugd over deze transactie onder leiding van Gimv, dat erin geslaagd is om alle aandeelhouders te verenigen in een zeer competitief verkoopproces. We wensen Tibbloc, zijn team en zijn nieuwe partners veel succes toe. Met tal van groeikansen in het verschiet is de groep nu ideaal gestructureerd om deze uitdagingen met succes aan te gaan.”