Gimv verwerft een meerderheidsbelang in Variass, een leidende partner van internationale OEM klanten voor de ontwikkeling en productie van elektronische en mechatronische systemen. Met deze transactie verstevigt Gimv haar positie in de groeiende markt voor elektronische producten, waarin zij sinds 2020 actief is met Applied Micro Electronics (“AME”).

Variass is in 1989 ontstaan en sindsdien onder leiding van Henk Smid ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier van technisch hoogwaardige elektronica-oplossingen. Het bedrijf richt zich op het “high-mix, low-volume, high-complexity” segment en ontzorgt klanten op het gebied van productontwikkeling, industrialisatie, (serie)productie, logistiek en lifecycle management. De toegevoegde waarde van Variass uit zich in specifieke technologische kennis, uitgebreide productie- en compliance capaciteiten en een hoge mate van betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit. Hierdoor is het bedrijf een sterke partner geworden voor een veertigtal OEM klanten in medische en industriële sectoren en defensie & security. Het bedrijf heeft ongeveer 140 medewerkers en realiseert een omzet van ca. EUR 45 miljoen.

Door de toenemende elektrificatie van de samenleving zal de vraag naar elektronische modules en producten sterk toenemen. Door de expertise om ontwikkeling en productie te combineren en te integreren is Variass, net als AME, uniek gepositioneerd om oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen van haar klanten. Met de ondersteuning van Gimv, en een wederzijds strategisch-operationele samenwerking met AME, wil Variass een substantiële groeiversnelling realiseren en de toegevoegde waarde voor klanten verder vergroten. De complementariteit tussen beide bedrijven rond technologie en productiecapaciteiten is daarbij een belangrijke component.

Henk Smid, CEO van Variass, verklaart: “Gimv is voor ons de juiste partner naar een succesvolle toekomst door onze strategie en bedrijfsvoering te onderschrijven. Het is een prachtige kans om onze positie te versterken door de samenwerking met AME aan te gaan en gelijktijdig de continuïteit van Variass in eigenaarschap te borgen. We zijn sterk complementair aan elkaar op het gebied van Development & Operational Excellence waar de klanten van AME en Variass van zullen profiteren. We werken met hetzelfde productieplatform waardoor we in een sterk veranderende markt vanuit meerdere locaties onze klanten een nog een betere continuïteit kunnen bieden.”

Boris Wirtz, Partner Gimv Smart Industries, geeft aan: “We zijn erg onder de indruk van de mooie ontwikkeling die Variass heeft doorgemaakt en de langdurige partnerships die de onderneming heeft opgebouwd met haar klanten. Onder leiding van Henk en zijn focus op continue verbetering is er een volwassen organisatie ontstaan met een sterke focus op financiële- en operationele efficiëntie door toepassing van slimme automatisering & robotisering. We zijn blij dat we met Variass onze positie in de elektronicamarkt verder kunnen verstevigen en kijken er naar uit om door gerichte samenwerking de positie van Variass en AME en de toegevoegde waarde voor klanten verder te verbeteren.”

Tom Van de Voorde, Managing Partner Gimv en Head Smart Industries, vult aan: “Met Variass en AME is Gimv goed gepositioneerd om in de komende jaren te profiteren van de verdere elektrificatie van onze samenleving door het ondersteunen van hoogtechnologische industriële klanten met hun producten. De ambitie van beide ondernemingen en de cruciale bijdrage die zij leveren aan de wereld van morgen sluiten goed aan bij de strategie van het Smart Industries-platform. We kijken er erg naar uit om samen met het team onze groeiambities te realiseren.”

Deze nieuwe investering wordt onderdeel van het Smart Industries-platform van Gimv, gericht op bedrijven die B2B-producten en -diensten leveren, op basis van waardecreatie door innovatie en intelligente technologie.

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt.