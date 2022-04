Gimv investeert samen met de huidige aandeelhouders Pharming Group, Mibiton en het management in BioConnection met als doel de volgende groeifase te versnellen en verder te investeren in het leveren van kwaliteit en innovatie aan zijn klanten. De BOM heeft BioConnection vanaf het begin gesteund en heeft haar aandelen verkocht.

BioConnection is een niche contract development and manufacturing organisatie (CDMO) gericht op het vullen, afwerken en vriesdrogen van injecteerbare (bio)farmaceutische producten. Het bedrijf opereert vanuit haar FDA & GMP goedgekeurde productielocatie in Oss (NL) en is één van de weinige nichespelers met zowel klinische als commerciële productiecapaciteiten.

BioConnection is actief in de snelgroeiende aseptische fill & finish-markt, een gespecialiseerde vorm van productie voor (vloeibare) einddoseringsvormen van geneesmiddelen waarvoor een aseptische omgeving, hoogwaardige apparatuur en vriesdroogexpertise vereist zijn. Vooral vriesdrogen vereist gespecialiseerde deskundigheid, omdat het een zeer complexe technologie is die geneesmiddelen stabiliseert en de houdbaarheid verbetert (minder afval en verbetering van de toegang tot geneesmiddelen). Daarom vertrouwen (bio)farmaceutische bedrijven in toenemende mate op BioConnection voor deze diensten, vanwege de expertise, infrastructuur en flexibele opzet van BioConnection (aanbod op maat).

Door de snelgroeiende (bio)farmaceutische industrie, het toenemende capaciteitstekort in de gehele sector en de verschuiving naar uitbestede productie voor farmaceutische bedrijven, is de positie van CDMO’s nog belangrijker geworden. Om ervoor te zorgen dat BioConnection haar klanten de hoogste service kwaliteit kan blijven bieden, zijn er voor de komende periode aanzienlijke investeringen voorzien. Er zal worden geïnvesteerd om de totale productiecapaciteit te verbeteren, de flexibiliteit van de productie verder te vergroten, om aan de voortdurend toenemende eisen op het gebied van regelgeving te blijven voldoen en om aanvullende diensten zoals formulering, analytische testen en verpakking te insourcen.

Samen met medeaandeelhouders Pharming Group, Mibiton en het management kijkt Gimv ernaar uit om BioConnection in zijn volgende groeifase te ondersteunen door verder te investeren in de organisatie en infrastructuur om de productiecapaciteit te verhogen en de dienstenverlening naar de klanten toe verder uit te breiden. Maar ook door gebruik te maken van het life sciences-netwerk van Gimv om BioConnection verder te ondersteunen.

Elderd Land, Partner bij Gimv, zegt: “We zijn erg onder de indruk door wat Alexander en zijn team het afgelopen decennium hebben opgebouwd. De kwaliteit van de faciliteiten, het vermogen om kleine en middelgrote bedrijven van dienst te zijn en te laten groeien en de bijdrage aan de algemene ontwikkeling in de farmaceutische sector (d.w.z. via gepersonaliseerde geneeskunde) is ongeëvenaard in deze ordegrootte. We kijken er naar uit om BioConnection te ondersteunen in haar volgende groeifase en verder te bouwen aan dit nu al toonaangevende bedrijf.”

Alexander Willemse, CEO van BioConnection, zegt: “We zijn blij dat we een partner hebben gevonden voor de volgende fase van BioConnection. Met de nieuwe aandeelhoudersstructuur is BioConnection in staat om onze mensen, de infrastructuur en de dienstverlening te financieren en verder te ontwikkelen. Dit stelt ons in staat om te voldoen aan de behoeften van innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven door CDMO-diensten van de hoogste kwaliteit op de markt aan te bieden.”