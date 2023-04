Gilde Healthcare kondigt vandaag een nieuw investeringsfonds aan met €600 miljoen aan toezeggingen: Gilde Healthcare Venture&Growth VI. Het nieuwe fonds richt zich op snelgroeiende bedrijven die oplossingen ontwikkelen voor betere zorg tegen lagere kosten. Gilde Healthcare investeert in bedrijven in Europa en Noord-Amerika die actief zijn in digitale gezondheidszorg, medische technologie (MedTech) en therapeutica.

Een evenwichtige mix van internationale investeerders investeert €600 miljoen in Gilde Healthcare Venture&Growth VI, een trans-Atlantisch investeringsfonds

Gilde Healthcare investeert in snelgroeiende bedrijven die betere zorg tegen lagere kosten mogelijk maken, ondersteund door de onlangs benoemde Impact Council

In drie jaar tijd haalde Gilde Healthcare ruim €1,5 miljard op via drie fondsen

Het fonds wordt ondersteund door een evenwichtige mix van internationale investeerders, waaronder bedrijven, banken, pensioenfondsen, verzekeraars, fund-of-funds, staatsinvesteringsfondsen, schenkingen, family offices, ondernemers en het Gilde-team.

Pieter van der Meer, Managing Partner bij Gilde Healthcare: “We zijn blij met de sterke interesse van investeerders die onze missie ondersteunen. Innovaties die de kwaliteit van de zorg verbeteren, maar ook betaalbaar houden, zijn essentieel om de toegang tot gezondheidszorg te waarborgen. Onze brede strategie, die digitale gezondheid, MedTech en therapeutica omvat, resulteert in een holistische benadering die ons in staat stelt om de meest optimale en kosteneffectieve oplossing voor de individuele patiënt te selecteren. Met een team van sectorexperts helpen we bedrijven om medische innovaties verder op te schalen en wereldwijd toegankelijk te maken.”

De uitgaven voor gezondheidszorg in de westerse wereld blijven groeien, al meer dan 20% van het bbp in de Verenigde Staten. De missie van Gilde Healthcare om te investeren in betere zorg tegen lagere kosten, wordt ondersteund door de onlangs opgerichte Impact Council, voorgezeten door de voormalige uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Het nieuwe fonds zal €10-60 miljoen per nieuw portefeuillebedrijf investeren. Samen met het laatste Venture&Growth fonds (afgesloten in 2020) en Gilde Healthcare Private Equity IV (gesloten in 2022) heeft Gilde Healthcare de afgelopen drie jaar €1,5 miljard aan kapitaal opgehaald.

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde investeerder in de gezondheidszorg die meer dan € 2,5 miljard beheert in twee fondsstrategieën: Venture&Growth en Private Equity. Het Venture&Growth fonds van Gilde Healthcare investeert in snelgroeiende bedrijven actief in digital health, medtech en therapeutics, gevestigd in Europa en Noord-Amerika. Het Private Equity fonds van Gilde Healthcare participeert in winstgevende lagere mid-market healthcare bedrijven gevestigd in Noordwest-Europa.