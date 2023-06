Rexel Groep, een elektrotechnische groothandel met activiteiten in meer dan 20 landen, wordt de nieuwe eigenaar van Wasco, een toonaangevende groothandel binnen de installatiebranche in Nederland. Wasco was sinds 2019 in eigendom van Gilde Equity Management (GEM) en het Management. Voor de voorgenomen overname is bij de Ondernemingsraad van Wasco het adviestraject opgestart en geldt nog het voorbehoud van goedkeuring door de Europese mededingingsautoriteiten.

Wasco richt zich als groothandel op verwarming, sanitair, onderdelen, ventilatie en airconditioning. Wasco heeft 35 vestigingen, 2 distributiecentra, een assortiment van meer dan 500.000 producten en een sterk digitaal platform. Mede als gevolg van de energietransitie heeft Wasco de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. De overname van Wasco door Rexel biedt Wasco de mogelijkheid deze groei verder door te zetten, door haar assortiment verder uit te breiden en daarmee klanten nog beter te helpen bij de transitie naar duurzame energie.

Herold van den Belt, CEO van Wasco, is zeer positief over de nieuwe samenwerking met Rexel: “Wasco is na meer dan 50 jaar ervaring uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende en gespecialiseerde groothandels in Nederland, met name op het gebied van HVAC, sanitair en bijbehorende onderdelen. De samenwerking met Rexel zal Wasco in staat stellen haar strategische doelstellingen te kunnen blijven realiseren en zorgt ervoor dat zij een nog betere positie heeft om haar klanten te helpen bij de transitie van gas naar duurzame energie in Nederland. Samen met Gilde Equity Management (GEM) hebben we de organisatie verder ontwikkeld om in te spelen op de energietransitie. Met behulp van Rexel kunnen we blijven investeren in onze operatie en services, om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven zijn. Wasco en Rexel zullen als twee aparte bedrijven in de Nederlandse markt blijven opereren, onder hun eigen naam.”

Guillaume Texier, CEO van Rexel: “De acquisitie van Wasco sluit naadloos aan bij onze Power Up 25 strategie, die zich richt op het versterken van onze kennis op het gebied van elektrificatie en de energietransitie, waarmee we willen bijdragen aan een duurzame toekomst. Nederland is voorloper op het gebied van de energietransitie en de versnelling van gas naar duurzame initiatieven is goed merkbaar. Wasco is perfect gepositioneerd om hier op in te spelen, verder ondersteund door een sterk digitaal platform. De samenwerking van Rexel Nederland en Wasco zal voor volop mogelijkheden zorgen om ons platform te verbeteren voor de energietransitie en we zijn enthousiast om met Wasco aan de slag te gaan.”

Wasco is een Nederlandse professionele groothandel in verwarming, sanitair, onderdelen, ventilatie en airconditioning. Wasco heeft 35 vestigingen, 2 distributiecentra en een sterk digitaal platform. Met meer dan 50 jaar ervaring is Wasco een begrip in de installatiebranche. Wasco’s hoofdkantoor zit in Twello.

Rexel Groep is een elektrotechnische groothandel die zich focust op drie markten: residentieel, commercieel en industrieel. Rexel groep heeft wereldwijd meer dan 1.900 vestigingen in 21 landen, en meer dan 26.000 medewerkers. De onderneming is beursgenoteerd aan de Euronext index in Parijs.

Gilde Equity Management (GEM) Benelux is een toonaangevende investeringsmaatschappij in de Benelux met meer dan EUR 2,5 miljard vermogen onder beheer. GEM is onder andere bekend van EV-Box, Kwantum Leen Bakker, Dunlop boots, HG schoonmaakmiddelen, Licent assuradeuren, Fruity Line, Bruynzeel Storage Systems en Team EIFFEL.