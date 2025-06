Eén systeem, maximaal overzicht. Met die wensen op zak ging Giesen Coffee Roasters een aantal jaar geleden op zoek naar een passende cloudoplossing, om zowel financiële als productiegegevens digitaal in kaart te hebben. Exact Online Productie bleek een match: een standaardoplossing die destijds en nog steeds ruimte biedt voor de applicaties die Giesen in eigen huis heeft gebouwd voor zijn processen.

– ‘Met tien man kun je alles nog wel handmatig realiseren, maar bij zeventig man is dat niet meer werkbaar, dan verlies je het overzicht.’

– ‘Exact Online is het middelpunt van onze processen.’

– ‘Als je controle hebt over je productie en je financiën, is het makkelijker om een brug te slaan tussen beide.’

– ‘Exact onderkent de urgentie bij maakbedrijven en investeert in functionaliteiten

Achterhoekse koffiebranderfabrikant gaat voor groei samen met Exact Online Productie

Nog geen twee decennia geleden werkten medewerkers van Giesen Coffee Roasters in Ulft vooral vanaf papier en werden productiegegevens bijgehouden in Word- of Excel-lijstjes. Soms werd zelfs simpelweg naar collega’s geroepen dat de voorraad op was en of daar actie op ondernomen kon worden. ‘Op een gegeven moment wil je toch alles digitaal in één systeem hebben en gingen we op zoek naar een cloudoplossing, want we wilden lokaal geen servers hebben staan’, zegt Davey Giesen, operationeel directeur en de derde generatie in het familiebedrijf. ‘We kozen voor Exact Online, omdat we onze oude administratie konden migreren naar dit platform.’ Een andere drijfveer was de stevige groei die Giesen de afgelopen jaren doormaakte. ‘Met tien man kun je alles nog wel handmatig realiseren, maar bij veertig en later zeventig man is dat niet meer werkbaar, dan verlies je het overzicht’, stelt Bram Geurts, productiemanager bij Giesen.

Inmiddels werken praktisch alle medewerkers van Giesen met de software van Exact – van kantoorfuncties als administratie en financiën tot calculatie, werkvoorbereiding, inkoop en productie. ‘Elke werkplek heeft een scherm waar iedereen de benodigde data over werkorders, materialen en dergelijke uit Exact Online Productie kan halen’, aldus Giesen. ‘En voor ons als management is het dashboard een bron van informatie voor de actuele cijfers, planning, verkooporders, offertes, analyses, magazijn, noem maar op. Exact Online is het middelpunt van onze processen.’

Focus op specialty coffees

Giesen Coffee Roasters, opgericht in 2006 en voortgekomen uit een bedrijf in metaalwaren, produceert uiteenlopende koffiebranders, van kleine branders tot grotere productielijnen. De focus ligt op specialty coffees, een kleiner segment in de koffiemarkt. Inmiddels telt het bedrijf zo’n honderd medewerkers, die werken vanuit vestigingen in Ulft en Dinxperlo, en beschikt het wereldwijd over 35 dealers en verkooporganisaties. ‘Destijds was in de markt nog weinig geautomatiseerd, dat wilden wij anders doen. Met nieuwere technieken en softwarematige sturing, om nog specifiekere coffees te kunnen branden’, vertelt Davey Giesen.

In Ulft worden de grotere koffiebranders (30 tot 140 kg per batch) gebouwd; in Dinxperlo de kleinere, meer klantspecifieke branders, waaronder de zogeheten shop roasters (100 gram tot 15 kg per batch). ‘De allerkleinste wordt gebruikt als proefbrander om samples te maken, zodat een klant eerst de smaak kan uitproberen voordat hij koffie in grote hoeveelheden gaat produceren’, verklaart Geurts. In totaal produceert Giesen Coffee Roasters jaarlijks zo’n vierhonderd koffiebranders, waaronder steeds meer elektrische machines.

Uniforme sturing

Giesen is zonder meer een van de duurdere merken in de markt en daar mag je dus wat van verwachten, ook op servicegebied, aldus Davey Giesen. ‘We zetten in op een kwalitatief hoogstaand product en persoonlijke aandacht voor klanten. Waar ter wereld je ook bent, overal kun je onderdelen krijgen of machines laten repareren. En als er een probleem is, kunnen we gegevens live ophalen en met serviceteams meteen actie ondernemen. Koffie vormt de hoofdinkomsten van onze klanten, dus de machine moet altijd draaien.’

‘We hebben steeds beter en sneller inzicht in wat er speelt op de werkvloer’

Alle opties en sturingsmogelijkheden, bij veel concurrenten optioneel, zitten bij Giesen standaard op de machines. ‘Bovendien is de besturing op de kleine en grote machines uniform, dus als een klant naar een grotere machine doorgroeit, is geen extra scholing nodig’, voegt Geurts toe. Naast engineeren, maken en servicen heeft Giesen ook een eigen softwareplatform en eigen programmeurs. ‘Momenteel zijn we dat platform aan het uitbouwen, onder meer met AI, om klanten qua smaakprofiel van de gebrande koffiebonen meer suggesties aan te reiken en betere analyses mogelijk te maken voor een stabielere of betere koffiesmaak.’

Volwaardige oplossing

Een koffiebrander gaat door flink wat productieprocessen, voordat deze bij de klant wordt geleverd. Giesen heeft ervoor gekozen om deze processen aan te passen aan de stappen in Exact Online. ‘Doordat het een standaardpakket is, voorkom je veel consultancykosten voor maatwerk. Daarnaast waren we op zoek naar een systeem waar alles in zit, om processen zo min mogelijk in verschillende softwarepakketten onder te brengen, schetst Davey Giesen. ‘Verder moest een dergelijk pakket makkelijk verbinding maken met andere software door API’s. Dat heeft Exact ook goed gedaan. Een ander pluspunt is dat we met de Power BI-connector van Exact onze eigen dashboards kunnen maken.’

‘Van elke euro die erin of eruit gaat, weten we wat ermee gebeurt’

Geurts beaamt dat Exact Online Productie door de jaren door meerdere innovaties in de software is uitgegroeid tot een complete oplossing. ‘De interface, heel belangrijk voor het gebruik en gemak van een applicatie, heeft Exact goed op orde. Hetzelfde geldt voor de verbinding met onze interne systemen’, zegt hij. ‘Exact onderkent de urgentie van koppelingen bij maakbedrijven en investeert in functionaliteiten voor productie, magazijn, werkorders, urenregistratie. Die functionaliteiten worden steeds beter.’ Inmiddels is Giesen overgegaan naar de nieuwe editie: Exact Online Productie Premium. Hierin is het mogelijk om financiële gegevens, zoals omzet en kosten, van meerdere vestigingen in te zien.

Centrale dataplek

In de productie fungeert de Premium editie van Exact Online als centrale dataplek. Een configurator schiet de configuratie van een machine als een stuklijst in het systeem, zodat de werkvoorbereider kan checken of alle opties erin zitten. Na een blik in de software op de actuele voorraad in het magazijn bestelt de inkoopafdeling de benodigde onderdelen bij de juiste leveranciers. En materialen worden gepickt op basis van werkorders uit het systeem en vervolgens naar de productieafdeling vervoerd. ‘Zo analyseren we gaandeweg ons proces steeds verder, zodat de organisatie zich doorontwikkelt’, vertelt Geurts. ‘En als je controle hebt over je productie en je financiën, is het makkelijker om een brug te slaan tussen beide. Daardoor krijgen we steeds meer grip op onze fabriek. We hebben nu bijvoorbeeld veel beter inzicht in de bottlenecks en kostenposten, maar ook in de status van onze voorraad, de waarde ervan en wat we daarmee doen. Op die manier kunnen we ons bedrijf financieel sterker en gezonder houden.’

Davey Giesen geeft eerlijk toe dat het wel een paar jaar heeft geduurd voordat alle medewerkers goed en secuur met Exact Online werkten. ‘Inmiddels zijn we zover dat alles goed verwerkt wordt in Exact. Dat geeft ons steeds meer controle over de processen. Of het nu gaat om inkoop of betalingen, we hebben steeds beter en sneller inzicht in wat er speelt op de werkvloer.’ Data kloppen ook steeds beter. ‘Van elke euro die erin of eruit gaat, weten we wat ermee gebeurt. Als management kunnen we live gegevens uit de software halen om te zien hoe we ervoor staan, waar je vroeger weleens moest wachten op de jaarcijfers. Als er nu een grote order in het magazijn wordt ingeboekt die eigenlijk twee weken later had moeten plaatsvinden, kunnen we daar direct op ingrijpen. Heel prettig om die controle en sturing te hebben. En alles wat je digitaliseert of efficiënter maakt, voorkomt natuurlijk dat je kosten maakt.’

Doorgroeien

Giesen Coffee Roasters wil de komende jaren verder groeien door nog meer klanten op nog meer plekken in de wereld met hun koffiebranders te bedienen. ‘Een ander doel is om onze capaciteit te verhogen, zodat we in staat zijn om 1.000 kg koffie per uur te branden. Tegelijkertijd willen we steeds grotere en complexere projecten gaan doen – van het bouwen van groene silo’s om koffiebonen op te slaan tot machines om koffie te mixen en te blenden, en transportsystemen om de bonen van de silo naar de koffiebrander te vervoeren’, geeft Davey Giesen aan. ‘In deze reis naar verdere groei helpt Exact ons controle te houden over alle processen en behouden we een duidelijk overzicht van de prestaties van onze vestigingen.’

