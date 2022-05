Bart Ghysels werkte jarenlang bij grote recruitmentorganisaties waaronder YER, toen hij steeds meer de wens kreeg om zelf helemaal zijn stempel te drukken op de manier van werken. Hij concludeerde dat hij het meeste affiniteit heeft met projectmanagement, waarbij professionals invloed uitoefenen zonder per se de dagelijkse leiding te hebben. Coördinatie, communicatieskills, stakeholdermanagement: het is allemaal even belangrijk voor goede projectmanagers. Dus besloot hij GHYSELS op te richten, een recruitment-, consultancy- en coachingbureau dat projectmanagers, programmamanagers en projectmanagement officers matcht aan industriële bedrijven in de fase van r&d tot industrialisatie, of het nu scale-ups zijn of multinationals. Ghysels houdt kantoor op de High Tech Campus in Eindhoven en werkt voor organisaties door heel Nederland.

‘Als ik iemand neerzet bij een bedrijf, zit daar altijd coaching bij’, zegt Ghysels. ‘Ik geloof sterk in het coachen van mensen. Ik werk samen met coaches van het Project Management Institute Nederland. Projectmanagers krijgen een aantal uur coaching per maand. Daarin komt onder meer aan de orde hoe het gaat bij de opdrachtgever, hoe het projectmanagement is ingericht en in welke fase het project zit.’

Bart Ghysels houdt zichzelf vooral bezig met zoeken en matchen. Het is heel verschillend wat voor iemand bedrijven willen. Het hangt van het type industrie en project af. ‘Veel organisaties willen het schaap met de vijf poten. Een Nederlandstalige projectleider met minstens tien jaar ervaring in hun sector bijvoorbeeld.’ Professionals zijn in de industrie lastig te vinden. Dat is voor Ghysels niet anders. ‘Maar ik bijt me erin vast, ik spreek dagelijks projectleiders, mijn netwerk wordt steeds groter.’ Hij kijkt bij kandidaten uitgebreid naar hun kennis en ervaring, hun persoonlijkheid en het type organisatie waar ze het beste bij zouden kunnen passen.

In de nabije toekomst wil Bart Ghysels kennisdelingssessies opzetten, waarin projectmanagers van uiteenlopende bedrijven elkaar ontmoeten en kunnen leren van experts en van elkaar, bijvoorbeeld door cases uit de praktijk te behandelen. ‘Ik wil een combinatie van matching, coaching en kennis delen. Daar krijg ik enthousiaste reacties op.’