‘Voor het grootzakelijke bedrijf werkt ING in vier regio’s, die elk ook een sectorteam industrie hebben. In deze teams werken ING-medewerkers met specifieke kennis van de industrie. We organiseren jaarlijks vier rondetafelbijeenkomsten met Link Magazine: TalkING Industry’, vertelt Gert Jan Braam. ‘Daarbij schuiven klanten en relaties van ons beiden aan: we discussiëren over hun uitdagingen, toetsen ideeën over thema’s als robotisering, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit. Het is mooi en inspirerend om elkaars aanpak te horen en zo meer inzicht te krijgen in de actuele praktijk en oplossingen.’ Wat betekenen de trends nu echt voor een onderneming? Waar moet je vooral op insteken? Er zitten deelnemers uit diverse hoeken van de maakindustrie aan tafel die elkaar vaak nog niet kennen. ‘Het dagelijkse management vraagt alle aandacht, maar ze willen daarnaast ook hun visie en ideeën voor de langere termijn toetsen met andere industrie-ondernemers.’

Een issue dat vaak terugkomt, is de transitie naar een smart factory en smart manufacturing: hoe pak je dat aan? Wat kun je met alle data die inmiddels uit de processen en productiemiddelen komen? Hoe realiseer je hiermee de verdere optimalisering van je productie? ‘Het ene bedrijf is veel verder met digitalisering dan het andere. Het is boeiend om van elkaar te horen welke stappen nodig zijn, eerst in het eigen bedrijf, en straks in de complete supplychain. Daar hebben we dit jaar met ING Research ook twee rapporten over uitgebracht: ‘Digitalisering van industriële productieketens’. Die digitalisering geldt als één van de missende stukjes in de productiviteitspuzzel. Tijdens de TalkING-bijeenkomsten kunnen we als ING inzicht geven in onderzoek dat we hebben gedaan en onze visie op de ontwikkelingen.’

Voorafgaand aan de discussie is er ook altijd een rondleiding door de productie van het gastbedrijf. ‘Dan zie je heel bijzondere dingen. Zo waren we recent bij Thermo Fisher in Eindhoven, producent van elektronenmicroscopen. De hightech sector is belangrijk voor de industrie, heeft een sterke innovatiestrategie en groeit harder dan de gemiddelde maakindustrie. Het is mooi om hier een klein kijkje in de keuken te krijgen.’ In de (maak)industrie staan duurzaam ondernemen en produceren inmiddels vast op de strategische agenda, ziet Braam. ‘Een zeer positieve ontwikkeling gezien de duurzame en circulaire uitdagingen die we gezamenlijk moeten oplossen.’