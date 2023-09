De veertig genomineerden voor de Brabant40 Award, een prijs voor startups in Noord-Brabant die maatschappelijk het verschil maken, zijn bekend.

De veertig genomineerden zijn AgroExact, ANTENNEX, Argaleo, Aristotle Technologies, Astrape Networks, Autoscriber, BeerMate, Dembrane, Eindhoven Medical Robotics, Enablenow, FruitPunch AI, Gilbert Technologies, GOAL 3, Haermonics, IM Efficiency, inPhocal, Integer Technologies, Konekti, Mithra-AI Solutions, Multiphase Dryers, Neople, Plinkr, PTTRNS.ai, Relement, ReMediZ, Returnless, Salvia BioElectronics, SARA Robotics, SCY DYE, Senergetics, Starnus Technology, STENTiT, Tarucca, TIBO Energy, Tolkie, TrueSim, Tulip.tech, VitalFluid, VivArt-X en XYZ Dynamics.

Startups helpen versnellen

De jury moest kiezen uit bijna 100 inzendingen. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen op 25 september aanstaande, tijdens LEVEL UP 2023, hét startup evenement in Brabant, in het Evoluon in Eindhoven. Het event heeft als doel om startup-founders te helpen met het succesvol groeien van hun onderneming. Juryleden zijn onder meer Nederlands topinvesteerder Janneke Niessen en vermaard onderzoeker uit het internationaal bedrijfsleven Ellen de Brabander. De winnaar van de award verwerft naast eeuwige roem toegang tot nieuwe relevante podia en investeerders. Naast een juryprijs is er ook een publieksprijs, en uiteraard, de ondernemer met de meeste stemmen wint! Stemmen kan vanaf vandaag op de website.

Noord-Brabant startup-provincie

Noord-Brabant telt ruim 1.500 startups en is daarmee een vooraanstaande startup-provincie met een sterke focus op technologie o.a. binnen de noodzakelijke economische transities op het gebied van energie, voeding en gezondheid. Hoogste tijd om ondernemers meer podium te geven, vinden de samenwerkende initiatiefnemers Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Braventure, AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant, REWIN, Bossche Investerings Maatschappij (BIM) en The Gate. Met de Brabant40 vieren zij innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact in Noord-Brabant en de rest van Nederland.