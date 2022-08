Zondagavond 24 juli 2022 behaalde het Gelders Fanfare Orkest (GFO) tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade maar liefst 96,67 punten voor de uitvoering van het programma XPLORE! Een muzikale ruimtereis, die – mede dankzij de lichtcompositie van Teus van der Stelt (alias Lumiteus) en de samples van saxofoniste Patricia Swart – tevens de award voor het meest innovatieve en creatieve programma in de wacht sleepte. Een nieuw hoogtepunt voor het orkest, aldus Wilma Schreiber, eindredacteur Link Magazine en tevens bariton-/bassaxofoniste bij het GFO.

Het was een close finish, want het verschil met regerend wereldkampioen Koninklijke Fanfare Kempenbloei uit Achel die ook dit keer weer won, was slechts 0,03 punt. In de concertdivisie (de hoogste divisie voor fanfareorkesten) kwamen verder ook Fanfare St. Caecilia Schimmert en Koninklijke Stadsfanfaren Izegem uit. ‘Vernieuwing in de fanfaremuziek staat bij het GFO hoog in het vaandel. Dan is het natuurlijk geweldig dat de jury dat onderkent en bevestigt met de award voor meest creatieve en innovatieve programma’, aldus Schreiber.

Aan het WMC-optreden ging een halfjaar repetities en try-outs vooraf onder leiding van vaste dirigent Erik van de Kolk. ‘Met als afsluiting een intensieve studieweek in Heerlen met het volledige orkest van circa 65 muzikanten. Dan zet je er samen echt nog een heel stuk bij op qua transparantie en zuiverheid. Als dan op het podium alles samenkomt en je krijgt zoveel punten, dan is dat fantastisch.’ Komende tijd gaat het GFO aan de slag met het FanfareLab, een nieuw initiatief waarbij uitdagende samenwerkingen met andere cultuurvormen centraal zullen staan.