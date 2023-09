Geert-Jan van Houtum (1967) is hoogleraar Maintenance & Reliability en sinds 2017 ook vice-decaan van de afdeling IE&IS. Eerder was hij onder meer voorzitter van de groep Operations Planning, Accounting and Control (OPAC) en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool Beta. Van Houtum is alumnus van de TU/e, waar hij Technische Wiskunde studeerde en vervolgens promoveerde. Geert Jan van Houtum is ook betrokken bij het servitization platform van het ESCF TU Eindhoven

“We zijn erg blij met Geert-Jan als nieuwe decaan”, zegt Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur. “We kennen hem als een solide teamspeler die voor continuïteit in het afdelingsbestuur zal zorgen. Hij kent de universiteit en de afdeling uitzonderlijk goed en heeft een sterk netwerk in de regio. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de leiding van de afdeling bij Geert-Jan in goede handen is en wensen hem veel succes.”

De nieuwe decaan kijkt erg uit naar zijn nieuwe functie. “Als afdelingsbestuur hebben we de afgelopen jaren een goede koers uitgezet en daar wil ik heel graag op voortborduren. Ik vind de fenomenale ontwikkeling van de Brainport-regio erg interessant en kan daar in mijn nieuwe functie nog meer aan bijdragen.” Een van de belangrijkste doelen die Van Houtum in zijn nieuwe rol ziet, is het vergroten van de studentenaantallen, met name in die gebieden waar de vraag in de Brainport-regio hoog is. Ook wil hij de onderzoeksthema’s van de afdeling verder uitbreiden door nog scherpere keuzes te maken op het gebied van profilering en door vaker de hoofdrol te nemen bij grote onderzoeksprojecten.

Naast zijn decaanschap zal Van Houtum één dag per week besteden aan onderzoek, voornamelijk het begeleiden van promovendi.