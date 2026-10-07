Digitalisering, servitization, AI: tal van ontwikkelingen in de markt verleiden bedrijven om met nieuwe of alternatieve businessmodellen aan de slag te gaan. Toch pleit Lenze voor een nuchtere tussenstap: eerst toetsen of de operationele basis stevig genoeg is om die nieuwe waarde ook daadwerkelijk te dragen.

Lenze: eerst de operationele basis op orde, dan pas nieuwe businessmodellen

De maakindustrie heeft tegenwoordig met diverse uitdagingen te maken. Netcongestie maakt de energietoevoer onzeker. Arbeid wordt structureel schaarser, domeinkennis verdwijnt. En kapitaal kijkt scherper naar rendement, ziet Marc Vissers, head of marketing & communication Europe West bij Lenze. Die uitdagingen belanden niet ergens in een strategienota, maar hebben direct impact op de vloer: op de operationele technologie (OT) achter machines en processen.

En dat verandert de status van OT, dat jarenlang vooral het domein was van technisch specialisten. Omdat de kwaliteit van die operationele basis steeds vaker bepaalt hoeveel financiële bewegingsruimte een bedrijf heeft, wordt OT nu echter ook een onderwerp voor de bestuurstafel. ‘Niet omdat techniek belangrijker wordt, maar omdat complexiteit, stilstand, energieverlies en kennisafhankelijkheid direct raken aan marge, leverbetrouwbaarheid en strategische wendbaarheid’, zegt Vissers.

De waarde van data

Hoewel de verleiding groot kan zijn om met diverse alternatieve businessmodellen aan de slag te gaan, is dat niet altijd de juiste route. Neem digitalisering: verdere digitalisering kan vrijwel altijd, maar het moet ook aantoonbare businesswaarde opleveren. Simpelweg nog een systeem toevoegen, zorgt daar niet direct voor. Het moet een bedrijf echt iets opleveren: hogere productiviteit, minder onderhoud, lager energieverbruik of meer voorspelbare prestaties. En dat kan alleen als de operationele basis sterk genoeg is.

‘Data leveren pas waarde op als de operationele basis klopt’, beaamt Vissers. Probleem is dat die basis lang niet altijd stevig genoeg is. Bij veel fabrieken en machineplatformen is deze in de loop der jaren namelijk organisch gegroeid. De eerste systemen werden steeds aangevuld met nieuwe systemen, bedoeld om processen verder te ondersteunen. Varianten kwamen naast andere varianten te staan, maatwerk nog buiten beschouwing gelaten.

Volgens Vissers zitten de grootste hiaten vaak niet in één machine of één technologie, maar in het hele systeem eromheen. ‘Te veel klantspecifieke uitzonderingen, beperkte standaardisatie in platformen, programmatuur en serviceprocessen, en kennis die te vaak in de hoofden van een kleine groep domeinspecialisten zit’, verklaart hij. ‘Dat lijkt flexibel, totdat onderhoud duurder wordt, ontwikkelcapaciteit vastloopt, capaciteit niet schaalbaar blijkt en stilstandsrisico een financieel onderwerp wordt.’

Eerst de vraag, dan de oplossing

Organisaties die meer waarde willen toevoegen, doen er dus niet altijd goed aan om meer technologische lagen toe te voegen en meer te vragen van schaarse specialisten. In plaats daarvan kan het lonen om scherp te kijken naar wat er al staat. Is het mogelijk te vereenvoudigen? Waar is standaardiseren en modulariseren een optie? Door complexiteit te verminderen, wordt de ontwikkeltijd korter en neemt de foutkans af. Ook verhoogt dit de uptime en wordt groei minder afhankelijk van schaarse capaciteit en van die paar domeinspecialisten die alles nog begrijpen.

Vissers vergelijkt het met netcongestie. ‘Ook daar is de vraag niet alleen: welke technische oplossing kan het probleem uit de wereld helpen? De echte vraag is: welke keuze borgt continuïteit, verlaagt risico en versterkt de businesscase aantoonbaar?’, stelt hij. ‘Diezelfde verschuiving is nu nodig in automatisering. De discussie moet richting total cost of ownership: energieverbruik, onderhoud, stilstand, service, upgrades en flexibiliteit bepalen uiteindelijk het rendement.’

Waar begin je dan als bedrijf? Vissers ziet een duidelijke start in het scherp maken van portfolio’s, varianten en uitzonderingen. Daarna kunnen organisaties herhaalbare bouwblokken definiëren voor engineering, software, service en upgrades. Ook moeten organisaties wat hem betreft de kennis van schaarse specialisten vastleggen in standaarden, modules en herhaalbare concepten. ‘Zo wordt expertise schaalbaar, overdraagbaar en minder afhankelijk van individuele beschikbaarheid.’

Klaar voor de toekomst

Op die manier ontstaat een operationele basis die klaar is om nieuwe businessmodellen te dragen. ‘De winnaars van morgen zijn niet per se de bedrijven met de meeste technologie, maar de bedrijven die technologie terugbrengen tot waar het in de bestuurskamer om draait: grip op kosten, continuïteit en schaalbare waarde’, besluit Vissers. ‘Want in de volgende fase van automatisering wint niet wie het meeste toevoegt, maar wie het beste weet te vereenvoudigen.’