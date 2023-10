Digitalisering van je fabriek lijkt een no-brainer, maar in de praktijk valt het vies tegen hoeveel bedrijven die stap ook daadwerkelijk hebben gezet. John Coppens van Schneider Electric ziet waar het fout gaat: ‘Het krijgt geen prioriteit in de directiekamer.’

Schneider Electric verslimde afgelopen jaren meer dan honderd van zijn eigen fabrieken

‘Het frustreert me enorm dat ik zo weinig actie zie bij fabrieken om te gaan digitaliseren. Want inmiddels moet toch genoegzaam bekend zijn hoeveel winst je kunt behalen als je je productielijnen slim maakt. Maar plantmanagers staan hier niet in rijen voor de deur om ons om hulp te vragen. Terwijl we zeker kunnen helpen en de trein van Productie 2.0 echt al lang is vertrokken.’

Aan het woord is John Coppens, marketingmanager industrie Nederland en België bij Schneider Electric. Hij weet wel waar het aan schort: ‘Het is een gebrek aan visie. Als je als leidinggevende of topmanager niet ziet hoeveel er te winnen valt, dan doe je niks. In veel directiekamers is de boodschap blijkbaar nog steeds niet aangekomen dat ze iets missen.’

Mens op 1

Coppens denkt dat veel bedrijven vast zitten in oude patronen. ‘In het oude denken, gevangen in de gewoonte van de jaarlijkse budgettering waarin wel ruimte is voor regulier onderhoud, maar geen geld wordt vrijgemaakt om te investeren in digitalisering. “Don’t fix it if it ain’t broken”, is het devies. Maar als je over een jaar of vijf nog concurrerend wilt zijn, moet je aan de bak. Zo simpel is het.’ Volgens Coppens zijn de investeringen niet eens megagroot. Over het algemeen gaat het om bestaande fabrieken. ‘Voor en na de transitie zien die er hetzelfde uit, met her en der een accentje erbij of een sensor geïntegreerd.’ Dat kan al genoeg zijn om een fabriek slim te maken.

‘Als je over een jaar of vijf nog concurrerend wilt zijn, moet je aan de bak’

Uiteraard is de truc om te achterhalen welke parameters kritiek zijn en waar je dus op moet inzetten. ‘Die kennis zit bij de operators’, weet Coppens. Daarom gaat het ook zo vaak fout als een fabriek wordt verplaatst; dat fingerspitzengefühl gaat dan immers verloren. ‘Dus zet de mens op 1 en betrek de operators in het traject zodat je gelijk van hun buy-in bent verzekerd.’

Lange adem

Voor Coppens draait het allemaal om prioriteit. ‘Ik begrijp best dat de performance en de output van een fabriek het allerbelangrijkste zijn voor de directie en plantmanagers; iedereen accepteert dat ook. Laten we nou digitalisering dezelfde prioriteit geven en onderdeel van de performance maken, want dan gebeurt er wat. Het is geen hobby, geen nice to have, het is een vitaal element in je productiviteit.’

Dat begint bij een stip op de horizon, bij focus, want de omslag naar slimme productie is er een van de lange adem. ‘Dus je bent er niet met even hapsnap een digitaliseringsprojectje. Het vereist commitment want anders strandt de boel’, waarschuwt Coppens die het in de praktijk al vaak heeft zien gebeuren. ‘Het moet een gewoonte worden, een blijvende prioriteit overal in je organisatie.’

Draaiboek

Jean-Pascal Tricoire, bestuursvoorzitter van de Franse multinational, heeft die visie wel, getuige het feit dat het bedrijf de afgelopen jaren meer dan honderd van zijn eigen fabrieken verslimde. Dat project begon met tien pilots. ‘Daar hebben we heel veel geleerd tot we op een gegeven moment de return on investment konden berekenen. We hebben een jaar of twee nodig gehad om dat punt te bereiken’, vertelt Coppens.

Binnen Schneider hebben ze het proces inmiddels zo vaak doorlopen dat er een draaiboek ligt. ‘In de kern draait het om drie stappen: experimenteren, standaardiseren en opschalen’, legt Coppens uit en hij stelt dat de pilotfase het moeilijkst is. ‘Want waar moet je beginnen? Welke data wil je binnenhalen? En welke functionaliteiten heb je nodig?’

Blijf geloven

Als de focus en het commitment er zijn, is er ruimte om het gewoon te gaan proberen. En niet alles zal technisch lukken of een succes zijn, geeft Coppens aan. ‘Wij hebben bijvoorbeeld tests gedaan met 5G in onze fabrieken. Daar waren we uiteindelijk niet gelukkig mee, het bood ons te weinig meerwaarde, dus dat hebben we on hold gezet.’

Bedrijven moeten zichzelf die speelruimte geven. ‘Maak digitalisering een prioriteit op topmanagementniveau’, herhaalt Coppens. ‘Put your money where your mouth is, door van bovenaf erin te blijven geloven en te blijven investeren. En tuig je organisatie zo op dat er decentraal eigenaarschap is. Want als het alleen vanuit het hoofdkantoor wordt opgelegd, leidt dat onherroepelijk tot verzet. Per slot van rekening draait het allemaal om de mens.’