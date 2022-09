Met een officiële tekenceremonie op locatie bij GE’s Grid Solutions fabriek in Lisburn, Noord-Ierland, hebben GE en PhotonFirst een strategische technische samenwerking aangekondigd. Door versnelling van de energietransitie wordt de betrouwbaarheid en optimalisatie van de belangrijkste onderdelen van het elektriciteitsnetwerk zoals hoogspannings- en netwerktransformatoren nog belangrijker. Real-time meten van het functioneren is hierbij essentieel om netwerken slimmer en veiliger te maken. Optische systemen op basis van geïntegreerde fotonische chips bieden interessante nieuwe mogelijkheden om transformator-prestaties te meten op een schaalbare, robuuste en intelligente manier tegen tegelijkertijd lage kosten. De Monitoring & Diagnostics groep van GE Grid Solutions heeft PhotonFirst geselecteerd als voorkeursleverancier voor ontwikkeling en levering van slimme transformator meetsystemen. Samen hebben de partners de ambitie om oplossingen te bouwen die zowel in nieuwe transformatoren als in bestaande netwerken kunnen worden toegepast. Hierbij werken de meetsystemen als een geheel samen met het geavanceerde software platform van GE.

Elektriciteitsnetwerk meet- en diagnose expertise van GE’s Grid Solutions wordt gecombineerd met leidende positie PhotonFirst op het gebied van geïntegreerde fotonica

“Dit is een veelbelovende samenwerking die onze klanten meer en betere informatie verschaft over de staat en het functioneren van hun systemen. Dit vergroot zowel de betrouwbaarheid en de stabiliteit als de financiële efficiency” zei Graham McGuigan, eindverantwoordelijk voor de Monitoring & Diagnostics groep van GE Grid Solutions. “We willen samen met PhotonFirst geavanceerde oplossingen leveren die netwerkbeheerders in staat stellen om op basis van de actuele staat van onderhoud van hun netwerk beter geïnformeerde operationele beslissingen te nemen en onderhoud te plannen”. Alfonso Ambrosone, Senior Product Manager bij GE Grid Solutions voegt hieraan toe “Deze nieuwe technologie op basis van fotonische chips zorgt dat we schaalbaarheid kunnen combineren met een klein volume en relatief lage kostprijs. Dit past strategisch perfect in onze product-portfolio en biedt direct invulling aan de vraag van onze klanten”. Leendert-Jan Nijstad en Nick Singh, respectievelijk COO en CTO van PhotonFirst concluderen “We zijn trots dat we door GE zijn gekozen voor deze uitdagende toepassing die uitstekend aansluit op onze technologie roadmap. Onze innovatieve industriële meettoepassingen combineren meerdere grootheden zoals temperatuur, druk, trillingen etc. met grote aantallen systemen. Deze samenwerking sluit hier perfect op aan en maakt maximaal gebruik van de unieke karakteristieken van geïntegreerde fotonica”.