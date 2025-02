Duurzaamheid en energie-efficiëntie spelen een steeds grotere rol in ondernemend Nederland. Ruben de Bruin en Richard de Vos van Sprinkler Energy hebben een innovatieve plug-and-play technologie ontwikkeld, dat gebruik maakt van de bestaande waterbronnen op locatie. Hiermee helpen zij bedrijven tot wel 100 procent te besparen op het jaarlijkse gasverbruik. In samenwerking met SPIE gaat Sprinkler Energy deze unieke technologie verder uitbreiden en op grotere schaal toepassen. In dit interview delen zij samen met Robert Bakker van SPIE hun ervaringen en de voordelen van de samenwerking.

Sprinkler Energy en SPIE werken samen aan innovatieve watertechnologie die het gasverbruik drastisch vermindert



De innovatie van De Bruin en De Vos begon in 2019 met de gedachte aan sprinklertanks die in veel distributiecentra worden gebruikt voor sprinklerinstallaties. ‘Die tanks staan vol met honderdduizenden liters water en worden alleen aangesproken bij brand. Dat water staat verder stil,’ legt De Bruin uit. Dit zette de ondernemers aan het denken: hoe zou je die grote hoeveelheid water kunnen inzetten om energie te besparen?

Na een periode van experimenteren ontwikkelden zij een gepatenteerd systeem dat de sprinklertanks koppelt aan een diverse warmtepompen. Deze warmtepompen (lucht-water en water-water) gebruiken het water van sprinklertank als warmtebuffer, waardoor distributiecentra, tuinders en industrie op een efficiënte en goedkopere manier hun panden kunnen verwarmen, zonder dat er gas nodig is. Ook met het oog op de toenemende energiebelasting op gas, verdient de installatie zichzelf per jaar sneller terug.

Doorbraak

De echte doorbraak voor Sprinkler Energy kwam toen het meedeed aan de Energy Challenge van de provincie Gelderland en het distributiecentrum van Kruidvat-moederbedrijf AS Watson. ‘Onze belofte was dat we met dit concept unieke systeemrendementen zouden realiseren en 60 procent gas konden besparen in het distributiecentrum, vertelt De Vos. De uitdaging was om de bestaande CV-ketel zo te manipuleren dat deze denkt dat de benodigde warmte al aanwezig is. Zo hoeft de ketel veel minder vaak aan te slaan omdat wij met ons energiesysteem de gewenste hoogwaardige temperatuur injecteren van de retour van de ketel. Ons concept leverde de winst van de Energy Challenge op.

Naast de gasbesparing is het grote voordeel dat het gehele concept zo is ontwikkeld dat het af-fabriek in een container wordt gebouwd. Hierdoor worden de kosten voor de klant gedrukt, is er een snelle levertijd van twintig weken en wordt de installatie van hoogwaardige kwaliteit eenvoudig geïnstalleerd op locatie.

De pilot bij Kruidvat toonde aan dat het ambulante energiesysteem werkt en dat er daadwerkelijk aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden. Dit succes motiveerde Sprinkler Energy om hun gepatenteerde technologie verder te ontwikkelen en op te schalen naar andere bedrijven en sectoren.

Diverse sectoren

Begin dit jaar breidde Sprinkler Energy zijn activiteiten uit naar nieuwe sectoren, zoals de tuinbouw, tuincentra en de industrie. Deze sectoren hebben doorgaans een grote behoefte aan warmte en beschikken vaak over aanzienlijke wateropslagen, zoals bassins, stuwkanalen en watersilo’s. Dit maakt deze locaties bij uitstek geschikt voor het realiseren van substantiële energiebesparingen met het innovatieve energiesysteem van Sprinkler Energy.

Samenwerking met SPIE

Om het systeem breder uit te rollen, ging Sprinkler Energy op zoek naar een partner die hen kon helpen met de productie en het opschalen van hun technologie. Zo kwamen ze terecht bij SPIE dat veel ervaring heeft in machinebouw. ‘Wij hebben de capaciteit en expertise om machines te bouwen en te standaardiseren, iets wat voor deze twee ondernemers enorm helpt om hun ideeën werkelijkheid te maken,’ vertelt Robert Bakker van SPIE. ‘Ons doel is om Sprinkler Energy te helpen bij het bouwen van verschillende modellen van hun systeem, zodat we deze snel kunnen leveren aan klanten.’ In de samenwerking ligt de focus op professionalisering. Sprinkler Energy had weliswaar al tekeningen, maar met hulp van SPIE zijn deze nu omgezet naar gedetailleerde 3D-modellen waarbij we schaalbaarheid van de oplossing als uitgangspunt hebben genomen. ‘We hebben een engineeringafdeling die tot in detail wil weten wat er gebouwd moet worden,’ legt Bakker uit. ‘Op die manier kunnen we garanderen dat alles volgens specificaties is, wat vooral belangrijk is wanneer je op grotere schaal wil gaan produceren.’

Schaalbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid als gezamenlijke ambitie

Een van de grote voordelen van de samenwerking tussen SPIE en Sprinkler Energy is de schaalbaarheid. SPIE heeft een flexibele productiefaciliteit, wat betekent dat ze in staat zijn om meerdere systemen tegelijk te bouwen als de vraag toeneemt. ‘We kunnen opschalen naar het gelijktijdig bouwen van wel drie of vier systemen ,’ zegt Robert. Dit biedt Sprinkler Energy de mogelijkheid om grotere klanten te bedienen, zonder in te boeten op kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij dragen zorg voor de productie van de bestaande modellen en Sprinkler Energy kan zich verder focussen op de sales en verdere innovaties. Die samenwerking zorgt er ook voor dat het systeem steeds verder wordt verbeterd en geoptimaliseerd. Sprinkler Energy en SPIE werken gezamenlijk aan het ontwikkelen van een gestandaardiseerde productie, waarbij elk model eenvoudig aangepast kan worden aan de specifieke wensen van een klant. ‘Het idee is dat we uiteindelijk vijf of zes standaardmodellen hebben, die we snel kunnen leveren zonder dat er steeds opnieuw gerekend hoeft te worden,’ zegt De Bruin. Dit versnelt het proces en maakt het eenvoudiger om de technologie op de markt te brengen.

Grote impact en een ambitieuze toekomst

Het uiteindelijke doel van Sprinkler Energy en SPIE is om het systeem ook buiten Nederland in te zetten. De ondernemers kijken al naar kansen in België en Duitsland. ‘Als we de betrouwbaarheid van het product kunnen garanderen en ons netwerk uitbreiden, kunnen we internationaal impact maken,’ aldus De Bruin. Het ambitieuze plan van Sprinkler Energy is om voor 2030 duizend systemen te installeren, wat neerkomt op een jaarlijkse gasbesparing van zo’n 120 miljoen kubieke meter. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van 80.000 huishoudens. ‘Met een gasbesparing van soms wel 100 procent per systeem is dit niet alleen goed voor de portemonnee van onze klanten, maar ook voor het milieu,’ benadrukt De Vos.