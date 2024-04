Vernieuwde werkwijze

Volgens Janneke Hermes, CFO van Gasunie, omvat de overeenkomst een vernieuwde werkwijze die gericht is op strategisch partnerschap in het licht van de energietransitie. “Voor onze kernactiviteit, het transport van energie, investeren we grootschalig in de komende jaren. Daarom kiezen we voor langdurige strategische partnerschappen waarbij we gezamenlijk de uitdagingen aangaan, met aandacht voor veiligheid, circulariteit, biodiversiteit en de impact van ons werk op de omgeving.” Het zwaartepunt van de investeringen ligt op het behoud van een veilig en betrouwbaar gasnetwerk. Met daarnaast nieuwe investeringen in leidingen vooral voor waterstof- en CO 2 -transport. De ondertekening maakt deel uit van het programma ‘Werken & Engineering in Strategische Partnerschappen’.