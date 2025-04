Gasmarkt

Energiezekerheid was ook in 2024 een belangrijk aandachtspunt voor Gasunie. Door aanpassingen aan het netwerk en investeringen in de terminals voor vloeibaar aardgas (LNG) is het wegvallen van Russisch pijpleidinggas en de sluiting van het Groningenveld opgevangen, zonder dat de energiezekerheid in gevaar is geweest. De vulgraad van de Nederlandse bergingen lag ultimo 2024 25 procentpunt lager. Het Nederlandse gastransportvolume daalde in 2024 met bijna 9% vanwege een lage exportvraag. Samen met Vopak werkt Gasunie in Rotterdam en Eemshaven aan de uitbreiding van de importcapaciteit voor LNG. Bij Gate terminal is de bouw van een vierde tank inmiddels gestart. Bij EemsEnergyTerminal hebben marktpartijen aangegeven ook na 2027 behoefte te hebben aan import voor LNG en waterstof en export van CO 2 . In 2025 neemt Gasunie een besluit over een mogelijke verlenging van EemsEnergyTerminal.