Nu de inflatiecijfers in economieën over de hele wereld stijgen en er mogelijk een recessie op komst is, zijn er vier manieren waarop chief supply chain officers (CSCO’s) hun leiderschapsrespons in de komende maanden kunnen voorbereiden, aldus Gartner, Inc.

“Terwijl CSCO’s zich in de eerste plaats richten op het ontwikkelen van strategie en het mogelijk maken van organisatorische capaciteiten, vragen de economische tegenwinden die ze deze dagen ervaren om een stabiliserende invloed temidden van reactieve neigingen van belanghebbenden, zoals het korten van strategische investeringen en het snijden in overheadkosten,” zegt Paul Lord , senior director analyst bij de Gartner Supply Chain practice.

Analisten van Gartner hebben vier leiderschapsprioriteiten geïdentificeerd voor CSCO’s om te reageren op het risico van hoge inflatie en recessie.

Positioneer Flawless Execution als de primaire missie van Supply Chain

De meeste supply chain-organisaties hebben al plannen ontwikkeld voor het verbeteren van de efficiëntie om een normaal inflatietempo te compenseren. CSCO’s moeten hun teams aanmoedigen om deze plannen te implementeren en zich tegelijkertijd blijven richten op hun cruciale rol in het voldoen aan de vraag om marge te creëren.

“Onzekere tijden vereisen een vastberaden leiderschap van de CSCO, met name ten aanzien van operationele functies die van cruciaal belang zijn voor het waarborgen van de beschikbaarheid van producten en de dienstverlening, zoals logistiek en klantenservice,” aldus Lord.

Laat het planningteam de uitdaging aangaan

Een economisch moeilijke situatie is een goede gelegenheid voor CSCO’s om de capaciteiten en processen van hun planningteams te evalueren en te ontwikkelen. Zo zouden hogere rentetarieven en materiaalprijzen waar mogelijk aanleiding moeten zijn om productiebatches in te krimpen, zodat de capaciteit en de werkkapitaaleconomie weer in evenwicht komen.

Bedrijven reageren op de hoge inflatie met acties om marge en cash te beheren binnen de verkoop- en operationele planning (S&OP). Uitkomsten van een Gartner-onderzoek dat in mei en juni 2022 is uitgevoerd onder 130 leidinggevenden in het bedrijfsleven zijn onder meer de volgende:

57% van de productie- en retailbedrijven heeft de marges kunnen handhaven met prijsacties en brengt weinig of geen wijzigingen aan in hun uitgavenplannen.

Service-centric business modellen (waaronder gezondheidszorg en informatiediensten) hebben meer moeite om de prijzen te verhogen om de marges te handhaven, en 17% is gedwongen om langere betalingstermijnen aan hun klanten te bieden.

Kostenreductie zorgvuldig beheren

De meeste toeleveringsketens werken al met zeer weinig overheadkosten. Periodieke controle toont echter de zorgvuldigheid van de C-Suite. Een andere manier om de kosten te verlagen en de efficiëntie verder te verbeteren is rolconsolidatie. CSCO’s kunnen bijvoorbeeld functies zoals kwaliteit, veiligheid, milieuvriendelijk onderhoud en continue verbetering consolideren in minder teams met een betere focus en afstemming.

“Het is belangrijk om ons te richten op het maximaliseren van het vermogen van de supply chain om voorraden te controleren en de kosten van productlevering te optimaliseren”, aldus Lord. “De angst en vrees die in deze tijden ontstaat door ongerichte overheadcontrole, kan het risico met zich meebrengen dat de aandacht wordt afgeleid van de primaire missie, namelijk effectief opereren om aan de vraag te voldoen en klanten te bedienen.”

Investeringsuitgaven beschermen

Een van de lessen van de laatste periode van economische neergang was dat leiders in de groeisector veel sneller dan hun sectorgenoten na een recessie opnieuw kapitaaluitgaven deden. Daarom moeten CSCO’s hun geplande investeringen in technologie beschermen om niet achterop te raken bij hun concurrenten.

Volgens de Gartner-enquête zijn fabrikanten en retailers het meest voorzichtig met uitgaven voor productinnovatie, talentontwikkeling en technologie-investeringen voor prijsanalyses en bedrijfsautomatisering. Service-centric bedrijven zijn het meest beschermend over investeringen in technologie, zoals back-office automatisering en operationele zichtbaarheid voor een grotere efficiëntie.

Gartner-experts zullen aanvullende inzichten verschaffen over belangrijke kwesties waarmee supply chain leiders worden geconfronteerd tijdens het Gartner Supply Chain Symposium, dat plaatsvindt van 27 tot 29 september in Londen.