De wereldwijde IT-uitgaven zullen in 2023 naar verwachting 4,6 biljoen dollar bedragen, een stijging van 5,1% ten opzichte van 2022, volgens de laatste prognose van Gartner, Inc. Verwacht wordt dat de vraag naar IT in 2023 sterk zal zijn omdat ondernemingen digitale bedrijfsinitiatieven doorzetten als reactie op de economische onrust. “Enterprise IT-uitgaven zijn recessiebestendig omdat CEO’s en CFO’s, in plaats van te snijden in IT-budgetten, de uitgaven voor digitale bedrijfsinitiatieven verhogen”, aldus John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst bij Gartner.

“Economische turbulentie zal de context voor technologie-investeringen veranderen, waardoor de uitgaven op sommige gebieden zullen stijgen en op andere gebieden sneller zullen dalen, maar er wordt niet verwacht dat het de totale uitgaven voor bedrijfstechnologie wezenlijk zal beïnvloeden. De inflatie heeft echter in bijna alle landen ter wereld de koopkracht van de consument aangetast. De koopkracht van consumenten is zodanig verminderd dat veel consumenten de aankoop van apparaten voor 2022 uitstellen tot 2023, waardoor de uitgaven voor apparaten in 2022 met 8,4% en in 2023 met 0,6% dalen.” Analisten van Gartner bespreken de trends die de IT-markt beïnvloeden tijdens het Gartner IT Symposium/Xpo.

De technologieën die in stand worden gehouden versus de technologieën die de business aanjagen, blijken uit hun verwachte groeipercentages in 2023. Er zijn voldoende uitgaven binnen datacentermarkten om bestaande on-premise datacenters in stand te houden, maar nieuwe uitgaven blijven verschuiven naar cloudopties, zoals blijkt uit de verwachte groei van 11,3% voor software-uitgaven in 2023 (zie tabel 1 hierboven).

Organisaties blijven efficiëntiegedreven digitale investeringen beschermen

In een neergaande of verslechterende economie roept de conventionele wijsheid op tot kostenverlaging, inclusief IT-kosten. Uit een onderzoek van Gartner van juli 2022 onder meer dan 200 CFO’s blijkt echter dat 69% van plan is om hun uitgaven aan digitale technologieën te verhogen, terwijl uit de Gartner CIO and Technology Executive Survey van 2023 blijkt dat CIO’s de opdracht krijgen om de time to value van digitale investeringen te versnellen.

“Bedrijven zullen digitale technologie vooral gebruiken om hun inkomstenstroom opnieuw vorm te geven, door nieuwe producten en diensten toe te voegen, de cashflow van bestaande producten en diensten te veranderen en de waardepropositie van bestaande producten en diensten te wijzigen”, aldus Lovelock. “Deze trend heeft de verschuiving gevoed van het kopen van technologie naar het bouwen, samenstellen en assembleren van technologie om te voldoen aan specifieke zakelijke drijfveren. Deze verschuiving ligt aan de basis van de groei van cloud boven on-premise voor nieuwe IT-uitgaven.

Kostenbesparingen realiseren

“Maar omdat organisaties in de huidige economische onzekerheid ook operationele efficiëntie, kostenbesparingen en/of het vermijden van kosten willen realiseren, worden meer traditionele back-office en operationele behoeften van afdelingen buiten IT toegevoegd aan de lijst van digitale transformatieprojecten.” Een meer gedetailleerde analyse van de vooruitzichten voor de wereldwijde IT-uitgaven is beschikbaar in het Gartner webinar “IT Spend Forecast, 3Q22: Is IT Spending Proof?”. De methodologie van Gartner voor het voorspellen van de IT-uitgaven is gebaseerd op een analyse van de verkopen van meer dan duizend leveranciers in het hele scala van IT-producten en -diensten. Gartner gebruikt primaire onderzoekstechnieken, aangevuld met secundaire onderzoeksbronnen, om een uitgebreide database van marktomvang-gegevens op te bouwen waarop de voorspelling wordt gebaseerd.