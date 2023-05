Geheugenomzet daalt met 35,5% in 2023, maar herstelt zich in 2024

De memory industry heeft te maken met overcapaciteit en overtollige voorraad, die in 2023 aanzienlijke druk zullen blijven uitoefenen op de gemiddelde verkoopprijzen (ASP’s). De geheugenmarkt zal naar verwachting in totaal $ 92,3 miljard bedragen, een daling van 35,5% in 2023. Het is echter op schema om in 2024 te herstellen met een stijging van 70%.

De DRAM-markt zal het grootste deel van 2023 een aanzienlijk overaanbod kennen als gevolg van de zwakke vraag naar eindapparatuur en hoge voorraadniveaus, ondanks de flat bit production door DRAM-leveranciers. Gartner-analisten voorzien dat de DRAM-omzet in 39 met 4,2023% zal dalen tot een totaal van $ 47,6 miljard. De markt zal in 2024 overgaan op onderaanbod en de DRAM-inkomsten zullen met 86,8% stijgen naarmate de prijzen opveren.

In de komende zes maanden verwacht Gartner dat de dynamiek voor de NAND-markt vergelijkbaar zal zijn met de DRAM-markt. Een zwakke vraag en een aanzienlijke voorraad van leveranciers zullen een overaanbod creëren, wat resulteert in sterke prijsdalingen. Als gevolg hiervan zal de NAND-omzet naar verwachting met 32,9% dalen tot $ 38,9 miljard in 2023. In 2024 zal de NAND-omzet naar verwachting met 60,7% stijgen als gevolg van een diep aanbodtekort.

“De semiconductor industry staat de komende tien jaar voor een aantal langetermijnuitdagingen”, aldus Gordon. “De afgelopen decennia van grote volumes, high-dollar content markt drivers komen tot een einde, met name in de PC, tablet en smartphone markten waar technologische innovatie ontbreekt.”

Bovendien hebben COVID-19 en de handelsspanningen tussen de VS en China de deglobaliseringstrend en de opkomst van technonationalisme versneld. “Halfgeleiders worden tegenwoordig gezien als een kwestie van nationale veiligheid,” zei Richard Gordon. “Overheden over de hele wereld worstelen om zelfvoorziening op te bouwen in de toeleveringsketen van halfgeleiders en elektronica. Dit leidt tot het stimuleren van onshoring-initiatieven over de hele wereld.”

Fragmentatie van de vraag naar halfgeleiders

De halfgeleidermarkten voor pc’s, tablets en smartphones stagneren. De gecombineerde markten zullen in 31 2023% van de halfgeleideromzet vertegenwoordigen en in totaal $ 167,6 miljard bedragen. “Deze markten met een hoog volume zijn verzadigd en zijn vervangingsmarkten geworden zonder overtuigende technologische innovatie,” zei Gordon.

Tegelijkertijd zullen zowel de automotive als de industriële, militaire/civiele lucht- en ruimtevaarthalfgeleidermarkten groei realiseren. De halfgeleidermarkt voor auto’s zal naar verwachting met 13,8% groeien tot $ 76,9 miljard in 2023.

In de toekomst zullen er veel meer, maar kleinere eindmarkten zijn. Eindmarkten zullen meer gefragmenteerd zijn, met groeigebieden uit meerdere verschillende sectoren in de automobiel-, industriële, IoT- en militaire / ruimtevaartsector.

“De vraag op de eindmarkt zal minder blootgesteld zijn aan discretionaire uitgaven van consumenten en meer blootgesteld aan kapitaaluitgaven van bedrijven. Toeleveringsketens zullen complexer zijn met veel meer tussenpersonen en gevarieerde kanalen om op de markt te brengen, en om aan verschillende eisen van de eindmarkt te voldoen, zullen verschillende soorten capaciteit nodig zijn,” zei Gordon.

