De wereldwijde halfgeleideromzet steeg in 2022 met 1,1% tot een totaal van $ 601,7 miljard, een stijging ten opzichte van $ 595 miljard in 2021, volgens voorlopige resultaten van Gartner, Inc. De gecombineerde omzet van de top 25 halfgeleiderleveranciers steeg in 2022 met 2,8% en was goed voor 77,5% van de markt.

“2022 begon met een tekort aan veel halfgeleiderapparaten, wat resulteerde in langere doorlooptijden en stijgende prijzen, wat leidde tot een verminderde productie van elektronische apparatuur voor veel eindmarkten. Als gevolg hiervan begonnen OEM’s zich in te dekken voor tekorten door chipvoorraad aan te leggen”, zegt Andrew Norwood, VP Analyst bij Gartner.

“Tegen de tweede helft van 2022 begon de wereldeconomie echter te vertragen onder de druk van hoge inflatie, stijgende rentetarieven, hogere energiekosten en aanhoudende COVID-19-lockdowns in China, die van invloed waren op veel wereldwijde toeleveringsketens. Consumenten begonnen ook hun uitgaven te verminderen, waarbij de vraag naar pc’sen smartphones eronder leed, en vervolgens begonnen bedrijven hun uitgaven te verminderen in afwachting van een wereldwijde recessie, die allemaal van invloed waren op de algehele halfgeleidergroei. ”

Samsung Electronics behield de toppositie, hoewel de omzet in 2022 met 10,4% daalde, voornamelijk als gevolg van dalingen in de verkoop van geheugen en NAND-flashs (zie tabel 1). Intel behield de nummer 2 positie met een marktaandeel van 9,7%. Het bedrijf werd beïnvloed door de aanzienlijke daling van de markt voor consumenten-pc’s en de sterke concurrentie in zijn kernactiviteiten voor x86-processors en de omzetgroei daalde met 19,5%.

Tabel 1. Top 10 halfgeleiderleveranciers op basis van omzet, wereldwijd, 2022 (miljoenen Amerikaanse dollars)

Rangschikking 2022 Rangschikking 2021 Verkoper Omzet 2022 Marktaandeel 2022 (%) Omzet 2021 2021-2022 Groei (%) 1 1 Samsung Elektronica 65,585 10.9 73,197 -10.4 2 2 Intel 58,373 9.7 72,536 -19.5 3 3 SK Hynix 36,229 6.0 37,192 -2.6 4 5 Qualcomm 34,748 5.8 27,093 28.3 5 4 Micron Technologieën 27,566 4.6 28,624 -3.7 6 6 Broadcom 23,811 4.0 18,793 26.7 7 10 AMD 23,285 3.9 16,299 42.9 8 8 Texas Instrumenten 18,812 3.1 17,272 8.9 9 7 Mediatek 18,233 3.0 17,617 3.5 10 11 Appel 17,551 2.9 14,580 20.4 Overige (buiten top 10) 277,501 46.1 271,749 2.1 Totale markt 601,694 100.0 594,952 1.1

Bron: Gartner (januari 2023)

Geheugenomzet daalde met 10% in 2022

Geheugen, dat goed was voor ongeveer 25% van de halfgeleiderverkopen in 2022, was de slechtst presterende device categories, met een omzetdaling van 10%. Tegen het midden van 2022 vertoonde de geheugenmarkt al tekenen van een aanzienlijke ineenstorting van de vraag, omdat OEM’s van elektronische apparatuur de geheugenvoorraad begonnen uit te putten die ze hadden aangehouden in afwachting van een sterkere vraag. De omstandigheden zijn nu verslechterd tot het punt waarop de meeste geheugenbedrijven verlagingen van de kapitaaluitgaven (capex) voor 2023 hebben aangekondigd, en sommige hebben de waferproductie verlaagd om de voorraadniveaus te verlagen en te proberen de markten weer in balans te brengen.

Nonmemory-inkomsten stijgen met 5% in 2022

De totale niet-geheugenomzet groeide in 2022 met 5,3%, maar de prestaties varieerden enorm tussen de verschillende device categories. De sterkste groei kwam van analoog met een stijging van 19%, op de voet gevolgd door discretes, een stijging van 15% ten opzichte van 2021. De groei voor zowel analoge als discretes werd gedreven door een sterke vraag vanuit de automobiel- en industriële eindmarkten, ondersteund door seculiere groeitrends in elektrificatie van voertuigen, industriële automatisering en energietransitie.