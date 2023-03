De Nederlandse impact-investeerder Future Food Fund heeft 20 miljoen euro opgehaald voor zijn Future Food Fund II. Vanuit dit fonds investeren zij in innovatieve bedrijven die zich richten op voedsel en agritech. Impactgedreven ondernemers, familiebedrijven en gerenommeerde instellingen als Wageningen University & Research en regionale ontwikkelingsmaatschappijen Oost NL en NOM participeren in het fonds, dat al 3 investeringen heeft gedaan. Het fonds verwacht in de zomer van 2023 een tweede en laatste ronde van investeringen van 50 miljoen euro.

Duurzaamheid is belangrijk voor een leefbare toekomst en onze planeet. Transformatie is nodig om de groeiende effecten van klimaatverandering te verzachten. Het voedselsysteem is verantwoordelijk voor bijna 25% van de uitstoot van broeikasgassen, het verlies van biodiversiteit en het gebruik van land en water. Om een duurzame toekomst te creëren, moeten we binnen de grenzen van onze planeet opereren.

Om deze uitdaging aan te gaan, moeten overheden, industrieën en consumenten samenwerken. Investeringen in innovatie en verandering zijn cruciaal om de noodzakelijke transformatie te realiseren. Het Future Food Fund II is een fonds dat investeert in bedrijven die de voedselketen en landbouw in West-Europa veranderen. Het fonds richt zich op de meest urgente thema’s als smart farming, regeneratieve landbouw, bio-based ingrediënten en alternatieve eiwitten, en wil daarmee een positieve impact hebben op de wereld.

“Investeren in agrifoodtechnologie is de snelste manier om de transformatie van onze voedselsystemen positief te beïnvloeden, wij zien het als onze verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen”, zegt Peter Arensman, Future Food Fund

Future Food Fund is blij dat ze samen met impactgedreven informal investors, familiebedrijven, Wageningen University & Research en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen NOM en Oost NL kunnen werken aan positieve impact.

“De investeringsstrategie van FFF sluit naadloos aan bij de ambitie van Oost NL om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. FFF heeft al geïnvesteerd in bedrijven in Oost-Nederland, zoals No Palm Ingredients en Pectcof. Met dit tweede fonds ontstaan meer kansen voor impactgedreven startups.” – Berg de Bleecker, investment manager Food bij Oost NL

Nederland is goed gepositioneerd als koploper in de transformatie van voedsel en landbouw. Kennisinstellingen, onderzoek en ervaring, aantrekkelijke ecosystemen en netwerken zijn beschikbaar en dragen bij aan de groei van snelgroeiende startups en scale-ups.

“WUR werkt samen met Future Food Fund om de groei van startups te bevorderen en baanbrekende innovatie te stimuleren. Voor alle agrifood startups, inclusief Wageningse spin-offs, is risicokapitaal cruciaal om hun innovaties te ontwikkelen. Het netwerk van het fonds helpt hen hun maatschappelijke en duurzame doelen te bereiken. Door producten daadwerkelijk op de markt te brengen, kunnen ze transities versnellen en de impact vergroten.” – Sebastiaan Berendse, WUR.

“De Nederlandse agrifoodtech sector heeft behoefte aan fondsen die een rol spelen in de vroege fase. Daarom steunen Oost NL en de NOM het FFF, zodat het venture capital landschap in Nederland verder wordt versterkt.” – Ruud van Dijk, NOM

In Noordoost- en Oost-Nederland zijn tal van bedrijven en kennisinstellingen actief op het gebied van food en agritech. Dat is waar de institutionele investeerders die zich nu bij deze ronde aansluiten, vandaan komen en zij gaan nu actief samen investeren met als doel meer synergie te creëren, meer netwerken te verbinden en waarde toe te voegen aan de ventures uit hun respectievelijke regio’s.

Future Food Fund is een Nederlands venture capital-fonds voor voedsel en landbouw, opgericht in 2017. Het eerste fonds heeft geïnvesteerd in 10 Nederlandse food- en agri-startups, zoals NoPalm, Soilwise en Sensoterra. Het tweede fonds is een impactfonds (SFDR 9) dat investeert in food- en agribedrijven van de Seed en Serie-A in West-Europa.