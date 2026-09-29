Het Japanse Fuji Oil heeft op de campus van Wageningen University & Research een nieuw laboratorium geopend voor zijn Global Innovation Center Europe. De locatie is bewust gekozen. Het voedingsconcern wil niet alleen zelf R&D bedrijven, maar juist gebruikmaken van het Nederlandse ecosysteem van universiteit, onderzoeksinstituten, startups en voedingsbedrijven. Daarmee kiest Fuji Oil voor een innovatiemodel dat ook in andere hightechsectoren zichtbaar is: niet alle technologie zelf ontwikkelen, maar kennispartners vroeg bij nieuwe producten en processen betrekken.

Fuji Oil heeft zijn Europese R&D-activiteiten uitgebreid met een nieuw laboratorium in het Plus Ultra III-gebouw op de Wageningen Campus. Vanuit het Global Innovation Center Europe (GICE) wil het concern nieuwe technologie en wetenschappelijke kennis sneller verbinden met zijn eigen product- en procestechnologie.

Fuji Oil is internationaal actief met onder meer plantaardige oliën en vetten, chocolade-ingrediënten, emulsies en ingrediënten op basis van soja. De innovaties die in Wageningen ontstaan, zijn volgens het bedrijf nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor de Europese markt. Technologie en kennis die hier worden ontwikkeld of gevonden, moeten ook wereldwijd binnen de groep kunnen worden toegepast.

Waarom Wageningen?

Juist die keuze maakt de opening interessant. Fuji Oil had zijn Europese onderzoeksactiviteiten ook als relatief zelfstandig R&D-centrum kunnen organiseren. In plaats daarvan vestigt het laboratorium zich midden in het Wageningse food-ecosysteem.

Het bedrijf wil daardoor gemakkelijker samenwerken met Wageningen University & Research, andere onderzoeksinstellingen, startups en gevestigde voedingsbedrijven in Food Valley.

Daarmee moet vooral de snelheid van innovatie omhoog. Nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen vraagt steeds meer kennis uit verschillende disciplines. Smaak en textuur moeten worden gecombineerd met voedingswaarde, duurzaamheid, grondstoffengebruik en industriële produceerbaarheid.

Voor één onderneming wordt het daardoor steeds lastiger om alle benodigde kennis zelf in huis te hebben.

Van kennis naar industrieel product

Daar zit ook de verbinding met de maakindustrie. Een nieuw voedingsingrediënt dat in een laboratorium goed functioneert, is nog geen industrieel product. Het moet uiteindelijk reproduceerbaar en op grote schaal kunnen worden geproduceerd, verwerkt en geïntegreerd in bestaande productieprocessen.

Nieuwe ingrediënten stellen daarmee ook eisen aan procestechnologie. Denk aan mengen, doseren, verwarmen, koelen, extruderen en verpakken, maar ook aan procescontrole, voedselveiligheid en kwaliteitsbewaking.

Innovatie in food is daardoor steeds vaker een samenspel tussen ingrediëntenkennis, procestechnologie en machinebouw.

Voor Nederlandse machinebouwers en technologiebedrijven die actief zijn in food processing kan de aanwezigheid van internationale R&D-centra in Wageningen daarom eveneens interessant zijn. Wanneer nieuwe ingrediënten en recepturen hun weg naar industriële productie vinden, moeten ook productieprocessen en machines daarop worden aangepast.

Open innovatie als strategie

Fuji Oil noemt samenwerking expliciet als reden voor de investering. Het concern verwacht dat innovaties sneller ontstaan wanneer mensen met verschillende achtergronden, kennisgebieden en ervaringen samenwerken.

Met het nieuwe laboratorium kiest het bedrijf daarmee feitelijk voor open innovatie: eigen kennis combineren met technologie en onderzoek van partijen buiten de onderneming.

Het doel is nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor een voedingsmarkt waarin verschillende eisen tegelijkertijd toenemen. Voedingsmiddelen moeten gezonder en duurzamer worden, maar consumenten willen niet inleveren op smaak, kwaliteit en betaalbaarheid.

Het Europese innovatiecentrum moet Fuji Oil helpen om dergelijke ontwikkelingen eerder te signaleren en sneller naar commerciële toepassingen te vertalen.

Nederland als R&D-locatie

De investering laat tegelijkertijd zien welke rol het Nederlandse foodcluster internationaal speelt. Voor een Japans concern is Wageningen niet alleen een locatie voor een laboratorium, maar vooral toegang tot een geconcentreerd netwerk van wetenschap, startups, voedingsproducenten en technologiebedrijven.

Bij de officiële opening waren onder anderen Fuji Oil-ceo Tatsuji Omori, de Japanse ambassadeur Rokuichiro Michii en vertegenwoordigers van de Netherlands Foreign Investment Agency, gemeente Wageningen en Wageningen Food & Biobased Research aanwezig.

Voor Fuji Oil moet het nieuwe centrum uiteindelijk een brug vormen tussen Europese kennis en de wereldwijde markt. Voor het Nederlandse ecosysteem werkt die verbinding ook de andere kant op: internationale R&D-investeringen kunnen Nederlandse kennis en technologie sneller toegang geven tot wereldwijde industriële toepassingen.