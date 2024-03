De in Berlijn gevestigde startup Fuchs & Eule heeft een Serie A van meerdere miljoenen euro’s opgehaald om te profiteren van de enorme vraag naar groene woningrenovaties. SET Ventures leidde de ronde, samen met bijdragen van Realyze Ventures en Picus Capital.

Fuchs & Eule is actief als onafhankelijk energetisch renovatieadviseur voor de woningbouwsector. Op basis van input van klanten en een aanbevelingsalgoritme biedt hun innovatieve platform huiseigenaren een volledige renovatieroutekaart, evenals toegang tot financieringsopties en contact met installateurs voor geprioriteerde renovatieprojecten. Door gebruik te maken van het proces van Fuchs & Eule hebben duizenden huiseigenaren hun energielabel drastisch zien stijgen.

De vraag naar groene renovaties is enorm. Stijgende energiekosten en duurzaamheidsvoorschriften leggen een enorme druk op eigenaren van onroerend goed om hun huizen en bedrijven energiezuiniger te maken. Tot het punt waarop het deze eigenaren nu begint te raken waar het het meest pijn doet, hun eigendomswaarden. In 2024 lopen gebouwen met een energielabel “C” of erger het risico op een waardedaling van 20-40% ten opzichte van gebouwen met een “A” in energie-efficiëntie.

In Duitsland, waar Fuchs & Eule is gevestigd, zijn er minstens 16 miljoen woningen die in deze categorie vallen. Woningen die dringend een renovatie nodig hebben om hun waarde te behouden en aanzienlijke besparingen op toekomstige energiekosten mislopen.

Het oprichtende team maakt gebruik van hun eerdere startup-ervaring om het bedrijf in een snel tempo uit te voeren, nadat het bedrijf binnen 18 maanden is opgeschaald naar meer dan 100 werknemers. Dit is vooral veelbelovend gezien het complexe en sterk gefragmenteerde karakter van de gebouwde omgevingmarkt. Een sector die op zoek is naar oplossingen om zijn grote bijdragen aan de wereldwijde CO2-uitstoot te verlagen.

SET Ventures zag het potentieel van Fuchs & Eule als een perfecte match voor zijn investeringsthesis en kwam snel in actie: “De bouwsector is een van de grootste verbruikers van fossiele energie in onze economie, maar heeft tot nu toe zijn rol niet gespeeld in de uitdaging van het koolstofarm maken van de economie. Fuchs & Eule heeft een prachtig product ontwikkeld dat het mogelijk maakt om energetische woningrenovaties op de massamarkt toe te passen. We zijn meer dan enthousiast om met Robin Behlau en zijn team samen te werken om dit tot zijn volle potentieel te bouwen.” Zegt Dr. Till Stenzel, partner bij SET Ventures.

Onder leiding van een doorgewinterde serie-ondernemer en ondersteund door een topmanagementteam, geloven wij in het vermogen van Fuchs & Eule om het energie-efficiënte woninglandschap opnieuw te definiëren. Onze investering weerspiegelt ons vertrouwen in hun missie, technologie en team.” Zegt Michael Stephan, partner bij Realyze Ventures.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Fuchs & Eule. Het bedrijf werd in april 2021 opgericht als een digitaal platform voor vastgoedbeheer, maar schakelde in 2022 snel over op energierenovaties. Sinds de lancering van deze dienst 18 maanden geleden heeft Fuchs & Eule meer dan 2.000 renovaties in Duitsland uitgevoerd met een gemiddelde CO2-besparing van 6,7 ton per gebouw.

“Till, de SET en het Realyze-team zijn geweldige partners geweest om deze ronde snel af te sluiten, ondanks wat tegenwind op het gebied van regelgeving op dat moment.” Aldus Fuchs & Eule-oprichter en CEO Robin Behlau. “We geloven echt dat onze klantervaring boven alle andere uitsteekt, zoals blijkt uit de duizenden tevreden klanten die we al hebben geholpen. Met deze financiering zijn we klaar voor nog meer.”