Met een laserterminal die 100 gigabit per seconde over een afstand van 8.000 kilometer kan versturen, zet het Delftse FSO Instruments een belangrijke stap richting de commerciële satellietmarkt. In 2028 gaat de Resolite-80 aan boord van een satelliet van het Canadese Kepler Communications de ruimte in. De missie moet bewijzen dat de Nederlandse technologie ook onder ruimteomstandigheden betrouwbaar functioneert.

FSO Instruments ontwikkelt optische communicatieterminals waarmee satellieten onderling en met grondstations gegevens kunnen uitwisselen via laserverbindingen. De technologie maakt snelle, veilige datacommunicatie mogelijk en vormt een alternatief voor traditionele radiofrequentieverbindingen. Met de Resolite-80 mikt het bedrijf op satellietconstellaties in een lage baan om de aarde (LEO).

De terminal ondersteunt bidirectionele dataverbindingen met een snelheid van 100 gigabit per seconde over afstanden tot 8.000 kilometer. Dankzij een beweegbaar optisch richtsysteem kan de terminal verbindingen leggen tussen satellieten in dezelfde baan, verschillende banen en met grondstations op aarde. De technologie voldoet volgens FSO aan de SDA- en ESTOL-standaarden, die de uitwisselbaarheid tussen optische communicatiesystemen van verschillende leveranciers moeten bevorderen.

Productie bij VDL ETG

De Resolite-80 wordt geproduceerd bij VDL ETG in Almelo. Het vluchtmodel moet medio 2027 worden opgeleverd, waarna de lancering in 2028 volgt. Eenmaal in de ruimte wordt de terminal uitgebreid getest op communicatie met andere satellieten en grondstations binnen het netwerk van Kepler. Na afloop van het testprogramma blijft het systeem beschikbaar voor operationeel gebruik.

Voor FSO is de missie een belangrijke stap richting commerciële toepassing. Het bedrijf werd in 2023 opgericht en heeft Demcon en VDL Groep als strategische aandeelhouders. TNO is als technologiepartner betrokken. De combinatie van optica, precisiepositionering, mechatronica en geavanceerde software vormt de technologische basis van de terminals.

Volgens Will Crowcombe, managing director van FSO Instruments, moet de samenwerking niet alleen de werking van de technologie in de ruimte aantonen, maar ook bewijzen dat het bedrijf klaar is voor serieproductie. Daarmee wil FSO inspelen op de wereldwijd groeiende vraag naar snelle en betrouwbare lasercommunicatie tussen satellieten.

Ook Kepler ziet de samenwerking als een stap naar beter geïntegreerde satellietnetwerken. Volgens Michael Dowell, European director of business development and product bij Kepler, is interoperabiliteit tussen terminals van verschillende fabrikanten essentieel om grootschalige optische communicatienetwerken op te bouwen en de vertraging in dataverbindingen te verminderen.

Kepler Communications

Het Canadese Kepler Communications, gevestigd in Toronto, ontwikkelt en exploiteert satellietnetwerken voor snelle datacommunicatie in de ruimte. Het bedrijf heeft tot nu toe 33 satellieten gelanceerd en beheert het eerste commerciële netwerk voor optische dataoverdracht tussen satellieten. Met lasercommunicatie maakt Kepler vrijwel realtime gegevensuitwisseling mogelijk tussen satellieten en met de aarde.