Scheidend Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Metaalunie in Nieuwegein uit handen van locoburgemeester Rick Verschure van de gemeente Zutphen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Kaanen, woonachtig in Zutphen, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast werd hij door de nieuwe Metaalunievoorzitter Mark Helder ook tot erelid benoemd van Metaalunie.

Kaanen ontving de eerbetuigingen onder meer omdat hij veel heeft betekend voor de verenigingen Metaalunie en MKB-Nederland en het ondernemerschap in Nederland. De laatste jaren heeft hij zich persoonlijk hard gemaakt voor onder meer de circulaire economie. Als trekker van een van de vijf klimaattafels én als voorzitter van het transitieteam circulaire Maakindustrie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. Mede dankzij zijn inzet lukt het om ook daar sámen te werken, over de sectoren heen.

Kaanen maakte, zo zei hij tijdens de bijeenkomst, ‘van de voorbereiding naar een circulaire economie een persoonlijk speerpunt. ‘We zullen anders moeten gaan nadenken over het gebruik van grondstoffen en producten veel langer in cirkels houden. Samen met de andere teams hebben we als Maakindustrie de agenda’s geschreven.’ Volgens hem is het afgelopen jaar duidelijk geworden dat er geen transitie aan komt, maar dat we er middenin zitten. Kaanen: ‘Het is een transitie op vele fronten. Op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit, circulariteit, en veranderde geopolitieke verhoudingen. Dat gaat gepaard met spanningen. Het zal pijn doen. Maar wij als ondernemers zeggen dan: het biedt kansen.’ Mark Helder voegde daar nog aan toe: ‘Het is ook broodnodig om slimmer, innoverend en sneller te kunnen produceren. Dat verduurzaming nog urgenter is geworden, zal niemand ontgaan zijn.’ Maar de tijd van alleen dit constateren, is voorbij zei hij: ‘die handschoen moeten we nu echt oppakken.’