Frencken trekt talenten aan van de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Frencken heeft internationaal talent kunnen aantrekken dankzij goede contacten met de toonaangevende Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika en in samenwerking met iSprout. Deze week bracht de vice-kanselier Wim de Villiers van de Universiteit van Stellenbosch een bezoek aan iSprout in Nederland. Tijdens dit bezoek sprak Marcel Slot Vice President Technology & Engineering bij Frencken Mechatronics, namens Frencken zijn waardering uit voor de uitstekende opleiding van zeer getalenteerde Zuid-Afrikaanse ingenieurs. Inmiddels heeft Frencken een groeiende groep van deze engineers in dienst. Ze passen perfect bij Frencken en na een korte inwerkperiode op onze engineeringsafdelingen voelen ze zich prettig in hun nieuwe rol en leveren ze een zeer succesvolle bijdrage op hoog niveau.

Via onze partner iSprout start hoogopgeleid talent uit Zuid-Afrika in verschillende sectoren in Nederland. Voor de hightechsector is Stellenbosch University – Faculty of Engineering een belangrijke nieuwe bron gebleken voor het identificeren en ontwikkelen van talent. Marcel: ‘Dankzij de vruchtbare samenwerking zijn we zeer succesvol geweest in het aantrekken van hoogopgeleide professionals uit Zuid-Afrika om de groei en innovatie binnen Frencken Mechatronics te ondersteunen. Het werken met deze internationaal getalenteerde mensen is voor ons een fantastische ervaring. Ze sluiten goed aan bij onze bedrijfscultuur en voorzien ons van uitstekende kennis en expertise.’

Naast het werven van talent verkennen de partijen de mogelijkheden om samen te werken aan hoogwaardig onderzoek en kennisoverdracht om de banden tussen Nederland en Zuid-Afrika verder te versterken. Marcel: ‘Zo versterken de betrokken partijen hun positie op de internationale arbeidsmarkt en dragen we bij aan een duurzame instroom van technisch talent en de ontwikkeling van baanbrekende technologieën.’