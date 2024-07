Een bedrijfscultuur definiëren is nog maar het begin. Want hoe vertaal je papier naar praktijk? Hoe laat je de cultuur renderen? En hoe borg je alles wat ermee samenhangt? Fred Lamb (65) vertelt er graag over, nu hij met pensioen gaat en na 42 jaar vertrekt bij Teesing. Hij werkte er op nagenoeg elke afdeling, werd in 2007 mede-eigenaar en bouwde het bedrijf in Rijswijk mee uit tot specialist in vloeistoffen en gassen. En dat met een bedrijfscultuur die uitgaat van ieders competenties. ‘Geef het vertrouwen en de betrokkenheid groeit.’

Laat Fred Lamb benadrukken dat een bedrijfscultuur opbouwen een gezamenlijke inspanning vraagt. Van alles en iedereen, met zeker ook een bijdrage van zijn mede-ceo’s Leen Nugteren en Dick de Jongste. Maar toch, uiteindelijk lag hrm al die jaren vooral bij hem. Inclusief de aandacht voor de bedrijfscultuur, die hij binnen Teesing zelf flink mee aanjoeg. Hoe dat uitpakt, blijkt al bij een korte wandeling richting koffieautomaat. Een hartelijke groet hier, een welgemeende vraag daar: de scheidend ceo slaat niemand over. Waarom zou hij ook, zegt hij wanneer we even later om tafel zitten in zijn kantoor. ‘Empathie is de basis. Gewoon even informeren hoe het met iemand gaat en daar later op terugkomen: het is zo simpel. En zo waardevol.’

Uit handen geven

Lamb is nog betrokken bij de afronding van de jaarcijfers over 2023. Maar daarna zit het er voor hem op bij Teesing, dat het hoofdkantoor in Rijswijk heeft en is gespecialiseerd in hightech systemen voor vloeistoffen en gassen. Lamb heeft het bedrijf zien groeien, vanaf het moment dat het nog plaatbewerkingsmachines produceerde. Hij startte er als telefonisch verkoper, werkte op bijna elke afdeling en werd in 2007 een van de drie eigenaren. Het naderende afscheid vindt hij lastig. ‘Maar ik weet ook dat het klaar is. Ik heb altijd ingezet op ieders verantwoordelijkheid. Dan moet ik mijn taken nu ook uit handen kunnen geven.’

Teesing-DNA

Lamb zal zich hier in Rijswijk veel minder laten zien. Waarna het aan de twee compagnons is om samen met de overige directieleden zijn taken over te nemen. Veel spitst zich daarbij toe op het Teesing-DNA, waarvan Lamb beseft dat zo’n term concrete invulling behoeft. Dus noemt hij het tevredenheidsonderzoek voor alle in totaal circa 125 medewerkers. Vertelt hij over de 360-gradenfeedback onder de nieuwe directieleden, en blijft ook de samenwerking met een extern hr-bureau niet onvermeld. Er zijn heisessies en uiteraard bedrijfsuitjes. Maar waar het volgens Lamb vooral om gaat, is dat de eigen cultuur doorlopend rendeert. Maak daarom de bedrijfsplannen inzichtelijk voor elke afdeling, adviseert hij. Koppel die plannen aan persoonlijke doelstellingen en laat medewerkers die zo veel mogelijk bepalen en op hun eigen manier invullen. ‘Faciliteer de collega’s, bijvoorbeeld met interne en externe opleidingen en producttrainingen. Versterk de basis, geef het vertrouwen en de betrokkenheid groeit.’

Expertise erbij zoeken

Met zo’n aanpak laat het Teesing-DNA zich volgens Lamb omschrijven met de empathie die hij eerder al aanhaalde. En dat in combinatie met passie, die volgens hem als een rode draad door zijn carrière loopt. ‘Ik kreeg ooit te horen dat ik niet de competenties had om een bedrijf te leiden. Maar waarom zou ik die allemaal zelf moeten hebben? Het gaat erom dat je beseft wat je níet weet. En daar vervolgens de juiste expertise bij zoekt.’

Laat een leidinggevende zich dus vooral kwetsbaar opstellen, stelt Lamb. En daarbij de samenwerking zoeken, omdat verbeteringen zich nu eenmaal eerder laten zien als inzichten worden gedeeld. ‘Zelf hebben we ooit ook te lang met hagel geschoten, misten we duidelijke businesscases. Waarna we de omslag hebben gemaakt van producten naar assemblages, systemen en focus op de juiste klantgroepen. Niet meer zomaar leveren, maar eerst zorgvuldig overleggen met de klant voor een applicatie op maat. Weten we vooraf niet wat de klant ermee wil doen, dan zeggen we steeds vaker nee.’

Bijdragen aan innovatie

Inmiddels levert Teesing de eigen producten, assemblages en systemen in de high-end industrie aan diverse klantgroepen. Denk aan de semiconductorindustrie, voor een bedrijf als ASML. Ook heeft Teesing klanten in markten als defensie (waaronder Thales), waterstof, biotechnologie en farmacie. En dat naast de samenwerking met universiteiten, op het vlak van onder meer zonnecel- en quantumtechnologie. Teesing wil er volgens Lamb mee bijdragen aan innovatie en er zo voor zorgen dat de productie van de eigen subsystemen efficiënt verloopt. Belangrijk dus, stelt de ceo, om de interne processen verder te stroomlijnen. Niet alleen in Rijswijk, maar evengoed met de nevenvestigingen in de Verenigde Staten, China en Taiwan. ‘Ik verwacht dat we onze groei doorzetten, met jaarlijks zo’n 10 tot 15 procent. En daarbij het aandeel assemblies en systemen telkens vergroten met circa 30 procent.’

60 tot 80 uur per week

Het is een groei die Lamb meer vanaf de zijlijn zal meemaken. Wennen wordt dat zeker, al lonkt ook de vrije tijd, die hij veelal hoopt door te brengen met zijn gezin. ‘Met jarenlang gemiddeld 60 tot 80 uur per week werken heeft het daaraan ontbroken. Te veel zelfs, als ik er zo op terugkijk. Komt bij dat ik in 2018 erg ziek ben geweest en dus weet dat ik op mezelf moet passen.’ Bovendien is er geen collega blij dat hij vertrekt, zo weet hij zeker. ‘Het is goed zo. En hoe gek het ook klinkt, na al die jaren denk ik dat ik het wel heb verdiend.’

Productkoffers blijven op kantoor

Aan het eind van het gesprek pakt Fred Lamb er vanuit een hoek van zijn kantoor een productkoffer bij. Slangen, koppelingen en kranen van diverse leveranciers komen op tafel. ‘We gebruiken zulke koffers nu alleen nog voor onze producttrainingen. Maar ooit nam ik deze koffer met al die onderdelen mee voor elk klantbezoek.’ Die tijd is geweest, de verkoop van producten verloopt nu veelal online. ‘We willen af van alleen producten verkopen en zoeken naar de toegevoegde waarde die veelal in maatwerk zit. Hebben we een aanvraag van een klant uitgewerkt, dan willen we graag dat daar 60 tot 80 procent van onze unieke content in zit. Dat is voor de continuïteit van onze onderneming erg belangrijk.’