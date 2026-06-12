Hoe kan wetenschappelijke kennis sneller worden vertaald naar economische groei, technologische soevereiniteit en maatschappelijke vooruitgang van de Duitse industrie? Die vraag stond centraal tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Fraunhofer-Ghttps://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/wissenschaftliche-exzellenz/fraunhofer-preisverleihung/2026.htmlesellschaft in Leipzig, waar vertegenwoordigers uit wetenschap, industrie en politiek samenkwamen.

Onder het motto ‘Fraunhofer – Transfer voor onze toekomst’ benadrukte Fraunhofer-president Holger Hanselka het belang van technologieoverdracht voor het concurrentievermogen van Duitsland en Europa. Volgens hem moeten onderzoeksresultaten sneller hun weg vinden naar concrete toepassingen in de industrie.

“Als we als economische regio concurrerend en toekomstbestendig willen blijven, zijn innovaties de sleutel. We moeten beter, sneller en innovatiever zijn dan onze concurrenten”, aldus Hanselka.

Recordomzet uit samenwerking met industrie

Ondanks de economisch uitdagende omstandigheden realiseerde Fraunhofer in 2025 de hoogste industriële inkomsten uit zijn geschiedenis. Volgens Hanselka onderstreept dit de waarde van toegepast onderzoek, juist in tijden waarin bedrijven onder druk staan om te innoveren.

De Fraunhofer-Gesellschaft, met meer dan 70 onderzoeksinstituten, richt zich nadrukkelijk op contractonderzoek voor bedrijven. Anders dan veel onderzoeksorganisaties ligt de focus niet primair op spin-offs, maar op het ontwikkelen van oplossingen die direct inzetbaar zijn in de praktijk.

Oliver Zipse voormalig CEO of BMW

Innovatie als motor van concurrentiekracht

Ook Oliver Zipse, vicevoorzitter van de Fraunhofer Senaat en voormalig CEO van BMW, benadrukte de cruciale rol van toegepast onderzoek. Volgens hem kunnen grote transities alleen slagen wanneer wetenschap, industrie en overheid intensief samenwerken.

“Wetenschappelijke excellentie en economische implementatie gaan bij Fraunhofer hand in hand. Daarmee levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan economische kracht, technologische soevereiniteit en een duurzame toekomst”, aldus Zipse.

Hightech Agenda Duitsland

Tijdens de bijeenkomst werd ook uitgebreid stilgestaan bij de Duitse Hightech Agenda, waarmee de overheid investeringen in sleuteltechnologieën wil versnellen. Volgens Hanselka ligt de uitdaging niet alleen in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, maar vooral in het succesvol industrialiseren ervan.

Daarvoor zijn volgens hem innovatievriendelijke regelgeving, investeringen en sterke ecosystemen noodzakelijk. Fraunhofer ziet voor zichzelf een centrale rol als brug tussen onderzoek en industrie.

Onderzoek met impact

Tijdens de jaarvergadering werden tevens de Joseph-von-Fraunhofer-prijzen uitgereikt. De bekroonde projecten varieerden van efficiëntere productiemethoden voor groene waterstof en chemische producten tot innovatieve meettechnieken en nieuwe productiesystemen voor precisie-optica.

De prijswinnaars illustreren volgens Fraunhofer waar het uiteindelijk om draait: onderzoek dat niet in het laboratorium blijft, maar uitgroeit tot toepassingen die economische en maatschappelijke waarde creëren.

Voor de Europese maakindustrie is die boodschap herkenbaar. In een periode waarin concurrentiekracht, digitalisering en technologische onafhankelijkheid hoog op de agenda staan, wordt het vermogen om kennis snel om te zetten in nieuwe producten, processen en bedrijvigheid steeds belangrijker.