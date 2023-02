Wat is die kloof tussen plc-programmeurs en embedded-software-engineers toch zonde, want ze kunnen zo veel van elkaar leren. Plc’s worden vaak nog afgeschilderd als verouderde technologie, maar inmiddels zijn ze een heel stuk krachtiger geworden. Moderne plc’s zijn razendsnel – ze kunnen bijvoorbeeld prima cyclustijden van 1 milliseconde halen – en hebben de mogelijkheid om vision te integreren. Ik ben ervan overtuigd dat plc’s steeds meer zullen worden toegepast in complexere systemen.

Door ontwikkelingen bij onder meer B&R, Beckhoff en PLCnext ben je namelijk niet meer gebonden aan de traditionele, ietwat verouderde plc-programmeertalen, maar kun je gebruikmaken van moderne talen zoals C++ en .NET – met alle geavanceerde tools en methodieken die daarbij horen. De moderne plc-technologie is daarmee geschikt voor complexe systemen.

Ontwikkeling van plc-software is in vergelijking met de ontwikkeling van IT-software gedateerd; dat is nog steeds een feit. Natuurlijk is de markt ook traditioneler vanwege de vaak missie- en veiligheidskritieke software die meestal vraagt om bewezen en beproefde ontwikkelmethodes. Maar is dat eigenlijk wel een correct argument? Want zou je een kritieke applicatie niet juist moeten ontwikkelen met de nieuwste technieken die de kwaliteit verhogen? Voor embedded-softwareontwikkelaars is het toepassen van continuous integration en test driven development de normaalste zaak van de wereld. Een plc-engineer daarentegen ervaart dat zijn ontwikkelomgeving dit soort methodieken niet ondersteunt. Hij zal zelf de functionaliteiten moeten bouwen om ze te gebruiken.

In mijn tijd bij Additive Industries was mijn team verantwoordelijk voor zowel de plc-software als de .NET-applicaties. We hebben in onze werkwijze geprobeerd de verschillen tussen de engineers te verkleinen. Eén stap daarin was over disciplines heen samenwerken. De plc-engineers zijn er daardoor in geslaagd continuous integration op te zetten in hun ontwikkelproces.

Bij MTA passen we nauwelijks plc’s toe, vaak vanwege de vormfactor en de kostprijs, maar ontwikkelen we op basis van embedded Linux. Onze softwareontwikkelpartner levert een softwareplatform waarin we cyclische en event-gedreven software kunnen programmeren in C++, Matlab/Simulink en Python.

Of het formaat van een plc inclusief bijbehorende hardware en de hogere kostprijs per systeem passend zijn, verschilt uiteindelijk natuurlijk per project. Kijk voor de toekomstige ontwikkeltrajecten daarom goed welke technologie en competenties de beste oplossing oplevert. Worden er tientallen systemen geproduceerd? Dan is een plc wellicht een goedkopere keuze omdat de eenmalige engineeringkosten lager liggen. Levert je bedrijf nu oplossingen op basis van plc’s? Laat je engineers dan efficiënter software ontwikkelen door te kijken hoe het er in de embedded-wereld aan toe gaat. Door continu verbeteringen door te voeren kunnen we toekomstbestendige software bouwen, met een toename in kwaliteit en productiviteit die we keihard nodig hebben.

FRANK: Frank Ophelders is eigenaar van Rely on IT Technical Automation, en momenteel onder meer actief als softwarearchitect bij MTA. Verder is hij deeltijd docent Elektrotechniek bij Fontys Hogescholen.