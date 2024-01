Isah Business Software, leverancier van geïntegreerde ERP-oplossingen voor klantordergestuurde maakbedrijven, bestond vorig jaar 35 jaar. Algemeen directeur Frank Groot begon meer dan 25 jaar geleden bij het bedrijf in Tilburg . De maakindustrie is een bijzondere wereld, stelt hij: ‘We leveren systemen voor zeer uiteenlopende klanten die een scala aan producten vervaardigen. In de loop der jaren zijn automatisering en vervolgens digitalisering steeds belangrijker geworden. Bedrijven zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van up-to-date data. Decennia geleden was software vooral ondersteunend, nu gaat het om slimme bedrijfsinformatiesystemen die de basis vormen voor allerlei keuzes en beslissingen in het bedrijf. Het maakt integraal samenwerken in de gehele organisatie mogelijk, en vanzelfsprekend ook in de complete keten. Het delen en analyseren van data wordt beter ondersteund dan ooit. Bedrijven moeten zich kunnen focussen op hun productieprocessen, op innovatie, op business genereren.’

Ketensamenwerking is cruciaal, suppliers moeten mee in eisen en wensen van de markt. ‘Er is nog veel werk te verrichten op het gebied van ketenintegratie. Maar het besef dat het delen van data nodig is voor efficiënte supplychains is sterker dan ooit.’

Link Magazine heeft in het recente verleden eens een soort reisverslag in drie delen gemaakt van de ERP-implementatie bij hightech machinebouwer AAE in Helmond, waarbij zowel AAE als ERP-partner Isah met de billen bloot ging. ‘Zo’n implementatie gaat niet vanzelf. Bij AAE hebben we een heel mooie transitie gezien. De klant is zelf de drijvende kracht erachter en maakt resources vrij, terwijl wij ondersteunen waar we kunnen. Het is goed om Link-lezers zo’n compleet en ook herkenbaar beeld te schetsen van zo’n proces.’

Isah adverteert al sinds jaar en dag op de achterpagina van Link Magazine en is samen met ING sponsor van de uitreiking van de DISCA-awards. ‘Het platform van Link sluit naadloos aan op de sector waarop wij ons richten. We willen laten zien dat we thuis zijn in de maakindustrie. Tijdens het DISCA-evenement is het bovendien leuk om te horen hoe ketenpartners naar elkaar kijken en elkaar waarderen. Ze spreken heel open en eerlijk over elkaar en over hun samenwerking.