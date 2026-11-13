Een paar jaar geleden verlegde Tempress opnieuw de focus en ging terug naar de semicon. In die markt koos het voor het more than Moore-segment, maar ook de klanten daarin willen grootschaligere leveranciers. Dus kwam deze zomer een investeerder aan boord die een stevige acquisitie mogelijk maakte. Tempress wil nu snel doorgroeien naar meer dan 100 miljoen euro omzet, met als bovenliggend doel het versterken van de Europese halfgeleiderindustrie. ‘Subsidies zijn belangrijk, maar zorg eerst eens voor fatsoenlijke betalingscondities.’

De inzet van Tempress bleef gericht op de niches.

De onderneming wil groeien in de more than Moore markten, maar ook door acquisities.

Het komend jaar ligt de focus vooral op het integreren van de twee bedrijven SPT USA en Tempress.

Samen met het Jolt-management blijft De Groot rondkijken naar nieuwe acquisitiekansen.

Tempress wil met haar ovens snel groeien in ‘more than Moore’-markten

Als we Pieter de Groot spreken is hij net terug van een vakantie, die door een virusinfectie niet helemaal geworden is wat hij ervan verwachtte. Typisch een geval van werkstress die juist in tijden van rust als een boemerang terugkomt? ‘Nee hoor. Ik ben geen stresskikker.’ In het vervolg van het gesprek blijkt hij bovenal enthousiast en energiek.

Overgenomen en overnemen

Evengoed is De Groot met zijn Tempress de laatste jaren door een spannende periode gegaan, deze zomer culminerend in de overname door de Franse techinvesteerder Jolt Capital en – aansluitend – de acquisitie van het Amerikaanse deel van SPT Microtechnologies. ‘Deze combinatie van groeikapitaal en internationale acquisitie markeert een nieuwe fase voor Tempress’, zo duidde een persbericht in juli de twee strategische stappen van de onderneming uit Vaassen. Een nieuwe fase in een bijna zestigjarige geschiedenis. Die thermische procesapparatuur als vaste waarde heeft, maar verder behoorlijk woelig is. Het laatste interview dat Link Magazine met De Groot had, eind 2022, resulteerde in een artikel met de kop: ‘Van de semicon naar de solar en weer terug’.

Philips

Zoals voor veel hightechbedrijven in Nederland geldt, begon ook de geschiedenis van Tempress met Philips. In de jaren zestig zelf actief in de halfgeleiderindustrie wilde het Eindhovense concern voor zijn diffusie- en depositie-ovens niet langer afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Dat leidde tot de start van het breder opgestelde Sola Basic en in 1967 tot de oprichting van specialist Tempress in Hoogeveen, helemaal gericht op de ontwikkeling en productie van deze ovens. Daarin worden de wafers geïmpregneerd met of voorzien van materialen in atoomdunne laagjes. Dat gebeurt onder hoge temperatuur en (onder)druk, twee processen waarvan de Engelstalige benaming is samengetrokken in de naam van de onderneming.

Solarmarkt in, en er weer uit

Begonnen werd met de ontwikkeling en fabricage van horizontale ovens – waarin de wafers rechtop staan. Later vroeg de markt nadrukkelijk om verticale apparatuur, om betere controle te bieden van contaminatie en deposities voor de steeds geavanceerdere fabricageprocessen, dus werd ook die variant aan het assortiment toegevoegd. De zaken gingen goed tot begin jaren 90 de halfgeleidersector door een dal ging. Door deze laagconjunctuur gecombineerd met grote verliezen bij huisbank Crédit Lyonnais ging Tempress in 1993 bankroet. Maar dankzij het Amerikaanse Amtech kon het snel een doorstart maken.

‘Wij bouwen hier lijnen die miljoenen kosten! In Brussel snappen ze nog steeds niet wat dat betekent’

Echt weer vaart kreeg de onderneming begin deze eeuw, gedreven door de opkomst van de solarindustrie. Net als bij chips worden voor de productie van zonnecellen dunne functionele lagen toegevoegd aan een silicium substraat dat door een oven moet. Tempress kreeg in de late jaren nul veel orders, ook voor complete zonnecelfabrieken. Eerst uit Europa, Japan en de VS, maar daarna ook uit China. Met westerse kennis wist dat land de solarindustrie helemaal naar zich toe te trekken. ‘Een voor-voorganger van mij hier is nog wel eens in een Chinese zonnecellenfabriek geweest. Daar werd hem – met trots – een productiehal getoond met exacte klonen van een van onze ovens. Het enige verschil was dat pcb-boarden allemaal hetzelfde serienummer hadden, terwijl die van ons oplopende nummers hebben.’

Terug naar de semicon

Door innovatief te zijn kon Tempress in de jaren tien in de solar net het hoofd boven water houden. Maar uiteindelijk zette Amtech de onderneming in de etalage en kwam het in handen van het Nederlandse Innovation Industries. Middenin de uitbraak van de coronapandemie haalde dit venture capital fonds Pieter de Groot als ceo aan boord, een man met een cv opgebouwd bij Philips, PANalytical en als zelfstandig hightech-consultant. Samen met onder andere fondsmanager Nard Sintenie hakte De Groot al snel de knoop door: weg uit solar en de focus terug op de halfgeleiderindustrie.

‘Voordeel was dat we altijd nog wel wat business waren blijven doen in de semicon-niches en er nog klanten hadden. En we konden gebruikmaken van gelden uit het corona-compensatiefonds NOW. Geld dat we later konden inzetten om een nieuwe lijn van verticale ovens voor 200 millimeter wafers te ontwikkelen. En daardoor bleef met Tempress een hightechbedrijf voor Nederland behouden.’

Niches

Zo verwierf Tempress weer een positie in een markt waarin een groot tekort aan chips ontstond. Niet dat de onderneming de grote jongens als TSMC en Samsung is gaan beleveren. De inzet bleef gericht op de niches. ‘We bouwen heel klantspecifieke machines, van precies dat formaat waardoor ze in die krappe hoek op de vloer van de klant passen. Of die bepaalde processen combineren, gevraagd in laboratoria van R&D-afdelingen en technische universiteiten.’ Ook is de onderneming, met haar horizontale ovens, op de elektrificatietrein gestapt: ‘Want het diffusie- en depositieproces voor hoogvermogenchips voor bijvoorbeeld EV’s, laadpalen en transformatoren moet plaatsvinden bij een hogere temperatuur, tot 1300 graden Celsius. Dan heb je juist een horizontale oven nodig, waarin de wafers rechtop staan.’

More than Moore-markten

Deze markten, waarop Tempress nu vooral actief is, worden in het veld geduid met more than Moore, omdat het er niet draait om almaar kleinere transitoren. Zo is het bedrijf actief met splitting-technologie, vertelt De Groot, die ter illustratie twee wafers uit een opstelling in zijn werkkamer pakt en die met de bovenzijde op elkaar legt. ‘Door ze op elkaar te plakken en op een andere positie weer te scheiden kan een goedkope maar hoogwaardige basiswafer worden gemaakt, waarop klanten weer verschillende applicaties kunnen maken, voor bijvoorbeeld MEMS- en 5G-toepassingen.’

Ook levert Tempress Zwitserse fabrikanten van zeer luxe horloges – namen mag De Groot tot zijn spijt niet noemen – de ovens voor de productie van piepkleine veertjes. Die werden vroeger van metaal gemaakt, maar worden nu uit siliciumwafers geëtst. Daarnaast belevert het, in de markt van flexibele elektronica, de producenten van supergoedkope RFID-chips. Die produceren in kleine fabriekjes, op 300 millimeter polyamide wafers, miljarden IC’s voor in verpakkingen. ‘Verwerkt in bijvoorbeeld een PET-fles, om bij te houden hoe vaak die al is gerecycled.’ Ook bedient Tempress inmiddels laboratoria en pilot plants in de medtech- en fotonica-SiN-Pics-markten.

Organisch groeien en acquireren

Een en ander met succes, want intussen is de onderneming van het laagtepunt van 42 personeelsleden teruggegroeid naar de huidige zeventig, bij een sinds 2020 verdubbelde omzet van ‘rond de 20 miljoen euro’. Met de ambitie door te groeien naar 100 miljoen euro en meer, gedreven door een klant die minder kwetsbare en dus grootschaliger leveranciers wil.

Dat door organisch te groeien in die more than Moore-markten. Daarnaast moet omzetstijging komen van acquisities. ‘Innovation Industries is aan boord gebleven en is nog steeds een grote aandeelhouder. Maar wij zijn ook een volwassen bedrijf met een nieuwe buy- and build-strategie. Daarom is ervoor gekozen Jolt als investeerder erbij te halen.’

Met de eerste investering van Jolt van 20 miljoen euro is van het Japanse SPP het Amerikaanse SPT USA overgenomen, een bedrijf met vestigingen in de VS, Taiwan en Dresden. Het bedrijf is ook actief in de more than Moore-nichemarkten als power elektronica, medtech en fotonica, maar dan met net andere, maar aanpalende specialistische producten en processen, aldus De Groot. ‘Dat maakt ze complementair aan ons. Temeer daar ze in Dresden en Taiwan over een serviceorganisatie van 20-25 mensen beschikken.’

‘Ik erger me kapot aan de betalingscondities van Europese tenders.

Focus op integreren

Het komend jaar ligt de focus vooral op het integreren van de twee bedrijven. Alle activiteiten vinden vanaf nu plaats onder de naam Tempress, maar verder wordt voorlopig zoveel mogelijk bij het oude gelaten. ‘Het hoofdkantoor blijft hier in Vaassen, de ontwikkel- en productieactiviteiten blijven daar waar ze nu zitten. We hebben een volle orderportefeuille en we willen wel op volle kracht doorkunnen om de klant zo goed mogelijk te bedienen.’ Tegelijk blijft De Groot samen met het Jolt-management rondkijken naar nieuwe acquisitiekansen. ‘Complementair, actief in more than Moore-niches, ook net buiten onze huidige oven-business.’

Versterken Europese semicon

Met als bovenliggend doel de Nederlandse en Europese semicon te versterken en daarmee de afhankelijkheid van de VS en Azië af te bouwen. Dat is in lijn met de Europese Chips Act. Verwacht De Groot daarom nog wat van de Nederlandse en Europese politiek? Het blijkt een vraag die bij hem onverholen ergernis bovenbrengt.

‘Ik erger me kapot aan de betalingscondities van Europese tenders. Normaal is: 50 procent vooraf, 40 procent bij levering en de laatste 10 procent na afronding van de installatie. Maar ik ken voorbeelden waar Europese overheden als voorwaarde stellen dat ze pas bij levering 30 procent betalen en de resterende 70 procent pas als de levering helemaal geaccepteerd is! Wij bouwen hier lijnen die miljoenen kosten! In Brussel snappen ze nog steeds niet wat dat voor een onderneming betekent. Subsidies zijn belangrijk, maar wil je de Europese semicon versterken, zorg dan eerst eens voor fatsoenlijke betalingscondities.’