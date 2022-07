Fotonica scale-up PHIX ontvangt 20 miljoen uit Nationaal Groeifonds om assemblage-capaciteit verder op te schalen

PHIX is er ‘trots’ op 3 miljoen euro aan nieuw kapitaal voor de korte termijn van bij Oost NL en Innovation Industries en 20 miljoen euro voor de lange termijn uit het Nationaal Groeifonds te hebben verkregen , ‘zodat we onze klanten kunnen blijven ondersteunen’. Daarvoor is het ook een uitkomst dat PHIX volgend jaar een nieuw gebouw betrekt dat ruimte biedt aan ‘de verdere industrialisatie en schaalvergroting van fotonische chipverpakkingen in grote volumes’.

De groei van geïntegreerde fotonica

Sinds de start van de activiteiten in 2018 bouwt PHIX functionele modules op basis van PIC’s (Photonic Integrated Circuits) van klanten. ‘In slechts een paar jaar tijd hebben we ons gevestigd als een van de wereldleiders in deze cruciale positie in het ecosysteem van geïntegreerde fotonica. Aangezien de volumes van PIC’s toenemen, bereiden we ons voor op de volgende groeifase om onze klanten en de verdere industrialisering van op PIC’s gebaseerde technologieën in Europa te ondersteunen’, aldus de Enschedese onderneming in een persbericht.

Nieuwe investeringsronde

Om het snelle groeitraject voort te zetten, heeft PHIX een nieuwe investering van €3 miljoen binnengehaald, die is opgesplitst in €1,5 miljoen aan eigen vermogen en €1,5 miljoen aan leningen voor nieuwe apparatuur. Alleen bestaande aandeelhouders participeerden, ‘wat aantoont dat zij vertrouwen hebben in de groei en de resultaten van PHIX’. Met de investering kan PHIX, aldus de onderneming, zijn geautomatiseerde packaging-mogelijkheden verder ontwikkelen en zijn capaciteit vergroten om de snelle groei van zijn bestaande en nieuwe klanten te blijven ondersteunen.

20 miljoen uit Nationaal Groeifonds

Als ‘hoeksteen van het geïntegreerde fotonica-ecosysteem van PhotonDelta’ heeft PHIX 20 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds gekregen. Het fotonica-programma van het fonds omvat een totale investering van 1,1 miljard euro om 200 start-ups op te bouwen, de productie op te schalen, nieuwe toepassingen voor fotonische chips te creëren en infrastructuur en talent te ontwikkelen. Binnen dit programma speelt PHIX ‘een sleutelrol’ door verantwoordelijk te zijn voor de industrialisatie van packaging en assemblage van fotonische chips, ter ondersteuning van het bredere Nederlandse ecosysteem. De €20 miljoen subsidie die PHIX in het programma ontvangt is onderdeel van een groter groeiplan van €40 miljoen in de komende 5 tot 6 jaar, voornamelijk te investeren in het opschalen van de productie.

Nieuw gebouw

Om verdere industrialisatie en schaalvergroting te ondersteunen, verhuist PHIX in het eerste kwartaal van 2023 naar een nieuw pand in het Enschedese Kennispark. Het gebouw met 1800 vierkante meter vloeroppervlak aan de Hengelosestraat wordt gerenoveerd om ruimte te maken voor minimaal 600 vierkante meter productiefaciliteiten en 600 vierkante meter aan ondersteunende werkruimten, met voldoende ruimte voor uitbreiding. De productiefaciliteiten zullen maximaal ISO 5 cleanrooms huisvesten om een optimale werkomgeving te garanderen voor de verschillende fasen van de fotonica-assemblage.

Groeiambities

‘De afronding van de recente investeringsronde en onze keuze om te verhuizen naar de nieuwe productiefaciliteiten laten duidelijk onze ambities zien om ons bedrijf te laten groeien en om onze wereldwijde klanten in staat te stellen hun business verder te laten groeien. Daarnaast zijn we met de steun van het Nationaal Groeifonds in staat om onze mogelijkheden in Nederland voor het in hoge volumes packagen van fotonische chips verder op te schalen en te professionaliseren’, aldus Albert Hasper, ceo van PHIX Photonics Assembly.

Een van de kernpijlers van het Nationaal Groeifonds is de verdere industrialisering van de toeleveringsketen van fotonische chips. PHIX beschikt over de mensen en de technologie die nodig zijn om verschillende fotonische en elektronische technologieën op een efficiënte manier te integreren. Deze back-end activiteiten zijn essentieel om de industrie op te schalen. PhotonDelta is dan ook vastbesloten om PHIX en haar groeiambities te blijven ondersteunen’, zo formuleert Ewit Roos, CEO van fotonica-ecosysteem en-hub PhotonDelta