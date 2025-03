Sorama, wereldwijd marktleider op het gebied van akoestische beeldvormingstechnologie, is trots om een samenwerking aan te kondigen met Formule 2-coureur Richard Verschoor. Door deze samenwerking gaan we op zoek naar innovatieve manieren om de fanbeleving nog meeslepender te maken, de betrouwbaarheid van zijn F2-auto te verhogen en stilstand te verminderen. Dit alles ter ondersteuning van Richards doel om kampioen te worden.

“Balans vinden in omgevingen waar individuele belangen met elkaar botsen, is precies waar Sorama in uitblinkt. Wij gebruiken akoestische data om de beleving van racefans, die dol zijn op het geluid van motoren, in harmonie te brengen met de wens van omwonenden om rust te ervaren. Door kwalitatieve data te verzamelen over hoe geluid zich gedraagt in de autosport, willen we bijdragen aan een gezondere en duurzamere toekomst voor de autosport.” – Rick Scholte, oprichter en CEO van Sorama.

De autosport staat van oudsher bekend om zijn brullende motoren en juichende racefans. Maar die ultieme fanbeleving kan voor omwonenden een bron van overlast zijn. Daarom streeft Sorama ernaar om de ultieme racebeleving te versterken, terwijl tegelijkertijd de negatieve impact van geluidsoverlast voor omwonenden wordt

verminderd.

“Een honderdste van een seconde winnen of zelfs een technische uitvalbeurt voorkomen, kan in de Formule 2 een wereld van verschil maken. Het is dan ook ontzettend gaaf om een nieuwe sponsor aan boord te hebben die kan bijdragen aan de prestaties en betrouwbaarheid van de auto.” – Richard Verschoor, Formule 2-coureur bij MP

Motorsport.

Deze samenwerking zal niet alleen de prestaties van Richards auto verbeteren, maar ook zorgen voor een balans tussen een meeslepende geluidservaring voor fans en minimale geluidsoverlast voor de omgeving. Zo werken we samen aan een meer boeiende én duurzame toekomst voor autosportfans wereldwijd.

Bij Sorama is het onze missie om de wereld beter te laten klinken. Of het nu om stilte of om geluid gaat, ons doel is om het op de juiste manier te laten klinken voor iedereen. Wij dragen bij aan een beter klinkende wereld door innovaties te ontwikkelen die geluid inzichtelijk maken. Door geluid zichtbaar te maken, geven we mensen bruikbare data in handen om ongewenst geluid te verminderen.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven, Nederland, en we werken met een team van ongeveer 100 mensen. Met de ontwikkeling van innovatieve akoestische meetinstrumenten stellen we mensen in staat om op een positieve manier invloed uit te oefenen op omgevingsgeluid, terwijl we tegelijkertijd gezondheidsrisico’s door

geluidsoverlast helpen verminderen. Zo werken we aan een betere levenskwaliteit voor mensen wereldwijd.