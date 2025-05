De Nederlandse deeptech-startup FononTech, ontwikkelaar van Impulse Printing™-machine, heeft een seed-investering van €8,5 miljoen (€9,5 miljoen) opgehaald. De ronde werd geleid door Sake Bosch, met deelname van Innovation Industries, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), SHIFT Invest, TNO en een subsidie van de EIC Accelerator.

De investering stelt het bedrijf in staat om zijn eerste productlijn te finaliseren, de marktintroductie te versnellen en de productiecapaciteit op te schalen. Inmiddels heeft FononTech zijn eerste machine geleverd aan een internationaal elektronicabedrijf.

“Met deze investeerders aan boord kunnen we snel doorpakken van ontwikkeling naar verkoop. In slechts twee jaar tijd hebben we bewezen hoe snel we kunnen innoveren en leveren,” zegt CEO en medeoprichter Rob Hendriks.

Impulse Printing™: disruptieve technologie voor AI-ready chips

FononTech’s Impulse Printing™ is een ultrasnelle, kostenefficiënte 3D-interconnectietechnologie die inspeelt op de groeiende behoefte aan compacte, energiezuinige en AI-compatibele chipverpakkingen. De technologie biedt een alternatief voor traditionele bonding- en lithografiemethoden, en is toepasbaar in zowel de semiconductor– als de displayindustrie.

“We zien duidelijk dat de technologie wordt erkend als een sleuteloplossing voor integratie- en performance-uitdagingen bij advanced packaging,” aldus Fabien Bruning, CTO en medeoprichter.

Klaar voor internationale opschaling

FononTech verwacht in de loop van 2025 een vervolginvesteringsronde te sluiten om de eigen productiecapaciteit uit te bouwen en aan de toenemende klantvraag te voldoen. Het team bestaat uit ervaren technici en ondernemers met gezamenlijk meer dan 100 jaar ervaring in deeptech en hightech systemen.

“FononTech creëert een compleet nieuwe categorie productietechnologie – met toepassingen in chips én displays. Het groeipotentieel is aanzienlijk: we mikken op een omzet van €1 miljard binnen vijf jaar,” zegt lead investor Sake Bosch.

FononTech ontwikkelt en industrialiseert Impulse Printing™, een geavanceerde 3D-printtechnologie voor elektronicafabricage. De technologie maakt het mogelijk om op nanometerschaal verbindingen aan te brengen tussen componenten, met een uitzonderlijke snelheid, precisie en energie-efficiëntie. Het bedrijf is gevestigd in Nederland en werkt nauw samen met strategische partners in de semiconindustrie.