Ondernemers bijeen brengen. Met elkaar persoonlijk in gesprek brengen. Al pratend met Folkert van der Meulen – over de 28 jaar die hij als eerst als manager bij de NOM en later als directeur van NPAL bezig is geweest met de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse industrie – dringt zich dat als vanzelf als rode draad op. Belangrijk in die bijna drie decennia zijn de programma’s geweest van de Stichting TxU Noord-Nederland (een initiatief van onder meer de NOM). De primaire insteek was bij te dragen aan het professionaliseren van het Noord-Nederlandse mkb. Dat werd bij uitstek gedaan door die persoonlijke ontmoetingen te organiseren, tussen de ondernemers van mkb-bedrijven en directeuren van de grote, internationaal opererende ondernemingen als Suikerunie, Avebe en Philips Drachten. ‘Die vertelden dan open over hun inkoopstrategie. Welke eisen ze precies stelden aan snelheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Voor de mkb-ondernemers was het vaak de eerste keer dat ze met iemand van de directie zelf in contact kwamen. Dat ze verder kwamen dan de projectleider, of de inkoper die het vooral over een lagere prijs wilde hebben’, aldus Van der Meulen in de voor hem zo kenmerkende energieke, enthousiaste verteltrant.

De mkb’ers die die professionaliseringslag wilden maken, werden samengebracht voor sessies met consultancies als Berenschot om tot een afgewogen strategie te komen, als vertaling van de wensen van die internationale klant: ‘Wat is precies je core? Welke kwaliteit streef je na en hoe richt je je processen daarvoor in, zodat het in één keer goed gaat? Een bedrijf als Beenen in Heereveen, toen nog onder directeur Freerk Popma, maar ook PMF Mechanical in Uithuizen onder directeur Henk Slik heb ik in de jaren erna grote stappen zien maken. Dat zijn nu internationale topbedrijven met veel jonge talenten aan boord.’

Van der Meulen werd in 2009 directeur van NPAL (Noordelijke ProductiviteitsAlliantie). Het kenniscirculatie- en inspiratieknooppunt voor de noordelijke industrie, gericht op het ondersteunen van producerende bedrijven en hun technische dienstverleners om hun gezamenlijke productiviteit te verbeteren. De alliantie is een initiatief van Van der Meulen. ‘Want de aandacht in de industrie ging teveel uit naar product- en marktinnovatie. Op het terrein van procesverbetering gebeurde veel te weinig!’ Om de focus daarop te krijgen staat ook binnen NPAL de persoonlijke ontmoeting centraal. ‘NPAL zorgt er niet voor dat bijvoorbeeld Teijin Aramid beter gaat draaien. We zorgen wel dat de plantmanager om tafel komt met zijn key contractors. Zo hebben we met Teijin en Avebe en contractors als Stork en Wagenborg projecten gedraaid om de overlegstructuur op operationeel, tactisch en strategisch niveau tussen alle ketenpartijen te verbeteren. Om onderhoudstops sneller en beter uitgevoerd te krijgen. Maar tegelijkertijd om te zorgen dat de samenwerkingsrelaties echt strategisch worden.’

Medio maart vond in Assen de NPAL-dag plaats, met het afscheid van Folkert van der Meulen als ‘hoofdact’. Met speeches en als slotakkoord een staande ovatie voor ‘Mister NPAL’. Gevraagd naar het mooiste moment in al die jaren dringt zich juist dat afscheid aan hem op. ‘Meer dan 300 man bijeen, terwijl ze het allemaal hartstikke druk hebben…’ Om er meteen relativerend aan toe te voegen dat al die ondernemers ook kwamen om elkaar te ontmoeten. ‘Om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren. Dat is de waarde van het NPAL-platform. Daarom is het aantal leden gegroeid van de dik 30 waarmee we begonnen naar 146 bedrijven nu. Grote en middelgrote bedrijven als Essity, FrieslandCampina, Beenen, TBI… Dat we al die ondernemers hebben weten te binden. Daar ben ik supertrots op.’ De Noord-Nederlandse industrie zal Van der Meulen ook de komende jaren ‘aan hart blijven gaan’, maar wel meer van afstand. ‘We gaan eerst twee maanden met een oud campertje naar Italië en daarna zie ik wel wat er op mij afkomt.’