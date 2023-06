Nearfield Instruments is verheugd aan te kondigen dat Fokko Leutscher is benoemd tot Chief Operations Officer met ingang van 27 juni 2023. Fokko heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring, voornamelijk in de productie van halfgeleider kapitaalgoederen en supply chain management.

Fokko Leutscher: “Ik ben echt onder de indruk en enthousiast over de interesse van winnende klanten in de mensen en capaciteiten van Nearfield Instruments; het toekomstige succes van onze klanten en de halfgeleiderindustrie is ook de belangrijkste drijfveer voor ons succes. Daarom is het een grote eer om toe te treden tot een winnend team met een veelbelovend product en als zodanig de kans te krijgen om bij te dragen aan de verdere groei van Nearfield Instruments.”