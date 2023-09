Dassault Systèmes heeft aangekondigd dat Fokker Next Gen, een voorloper op het gebied van duurzame luchtvaart, heeft gekozen voor het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes. Dit platform zal de basis vormen voor de ontwikkeling van het door waterstof aangedreven Fokker Next Gen-vliegtuig. De twee bedrijven hebben hun toewijding bevestigd door het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU), wat een gedeelde visie markeert voor de toekomst van groene luchtvaart.

Fokker Next Gen heeft een visie op een wereld waarin luchtvervoer wordt aangedreven door een divers scala aan schone, hernieuwbare energiebronnen. Hun eerste geplande product om dat doel te bereiken, is een vliegtuig zonder CO2-uitstoot dat afstanden tot 2.500 kilometer kan vliegen en plaats biedt aan 120-150 passagiers. Fokker Next Gen bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase van het aanpassen van een Fokker 100-vliegtuig om de haalbaarheid van straalmotoren op waterstof aan te tonen. Het ambitieuze bedrijf heeft plannen om het ontwerp van hun duurzame vliegtuig van de volgende generatie tegen het einde van 2024 te onthullen – waarmee ze de luchtvaartindustrie revolutionair willen veranderen. De missie van Fokker Next Gen wordt gesteund door een subsidie van 25 miljoen euro van de Nederlandse overheid als onderdeel van het Luchtvaart in Transitie-programma.

“Onze samenwerking met Dassault Systèmes en Keonys markeert een aanzienlijke stap in de richting van het verwezenlijken van onze missie”, aldus Juriaan Kellermann, CEO van Fokker Next Gen. “Met hun geavanceerde technologie en onwrikbare steun hebben we vertrouwen in onze capaciteit om de luchtvaartindustrie opnieuw vorm te geven en de weg te effenen voor een duurzame toekomst.”

Centraal in deze missie staat het gebruik van geavanceerde technologie. Door de kracht van het 3DEXPERIENCE-platform in de cloud te benutten, ontwikkelt Fokker Next Gen niet alleen een vliegtuig, maar creëert het ook een holistisch digitaal ecosysteem voor hun gehele waardeketen. Het platform faciliteert multidisciplinaire ontwikkeling, geleid door principes van systeemengineering, om een virtuele tweeling van het vliegtuig en de bijbehorende productiefaciliteiten te genereren. Samenwerken met het Aerospace & Defense Industry-team van Dassault Systèmes zal de groei van Fokker Next Gen in de industrie aanzienlijk versnellen.

“Fokker Next Gen heeft de ambitie, de expertise en een toegewijd team om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van waterstofaangedreven vliegtuigen van de volgende generatie, waarmee een nieuw tijdperk van duurzaamheid in de luchtvaart wordt ingeluid. We zijn ervan overtuigd dat de virtual twin-technologie van het 3DEXPERIENCE-platform een cruciale stap zal zijn in het bereiken van hun doel van duurzame, koolstofneutrale luchtvaart”, aldus John Kitchingman, Senior Vice President, Global Customer Engagement, Dassault Systèmes.