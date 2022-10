FME over Energiesteunpakket: kabinet vergeet de energie-intensieve bedrijven

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt het dat het kabinet de plank misslaat door met het Energiesteunpakket voor MKB-bedrijven niets te regelen voor de Nederlandse industrie. Het steunpakket geldt voor het MKB tot 250 werknemers. Bedrijven ontvangen maximaal 50% van de gestegen energiekosten met een plafond van 160.000 euro. De bedrijven moeten minimaal 12,5% van de omzet aan energie kwijt zijn en minimaal 5.000 m3 gas verbruiken of 50.000 kWh elektriciteit. Het steunpakket zal ongeveer 20.000 MKB bedrijven helpen. Maar de regering vergeet de Nederlandse energie-intensieve industrie ook te steunen. Dat is een probleem omdat het midden- en kleinbedrijf en de industrie van elkaar afhankelijk

zijn.

Brand

De industrie in Nederland bestaat uit een groot aantal MKB bedrijven, een klein aantal hele grote concerns en een groep van ongeveer 3.000 middelgrote bedrijven. De grote groep energie- intensieve bedrijven valt buiten de criteria van maximaal 250 werknemers en de compensatie van 160.000 euro. Maar hun problemen zijn er niet minder om. Door de industrie niet te steunen schuift het kabinet de problemen vooruit. “De regering probeert een keukenbrand te blussen met een emmertje water. Terwijl ze een brandblusser moet pakken om te voorkomen dat een half gedoofd vuurtje opnieuw oplaait. Ik roep het kabinet op door te pakken met een compleet maatregelenpakket voor MKB én de industrie”, zegt FME-voorzitter Theo Henrar.

Aanpak

Een baan in de industrie levert gemiddeld drie tot vier banen op bij andere bedrijven. Veel vaste energiecontracten van bedrijven lopen 31 december af en dan gaan ze de volle mep voor energie betalen. Grote bedrijven hebben hun productie al moeten afschalen of zijn zelfs al helemaal gestopt. Henrar: “Het kabinet is op dit onderwerp ziende blind en horende doof. Op deze manier wordt de Nederlandse industrie volledig uitgehold”.

Net als in coronatijd is een stevige en complete aanpak nodig om te voorkomen dat problemen zich verplaatsen van de ene groep naar de andere. Het kabinet moet lef en visie tonen en kiezen voor een complete aanpak. Alleen dan kunnen de economische gevolgen voor Nederland zo klein mogelijk blijven op de korte én langere termijn.