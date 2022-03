FME en RVO openen meldpunt industrie voor vragen over ‘Oekraïne’

FME maakt zich grote zorgen om de Russische militaire inval van Oekraïne. De brancheorganisatie volgt de situatie nauwlettend en stelt als belangrijkste prioriteit is dat alle medewerkers van bedrijven in het betreffende gebied veilig zijn. ‘Op de korte termijn houden we rekening met een terugloop van de export van machines en technologie. De gevolgen voor de Nederlandse industrie zijn natuurlijk afhankelijk van de duur van het conflict en de duur en ernst van de sancties’, aldus de FME in een persbericht.

Meldpunt

Om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de technologische industrie van de Russische inval en de opgelegde sancties heeft FME samen met de bij FME aangesloten branches een meldpunt geopend.

Bedrijven die nadelige gevolgen naar aanleiding van deze situatie in Oekraïne ervaren kunnen zich hier melden. Ook voor zakelijk vragen over de situatie kan men hier terecht. FME zal die dan zo goed mogelijk beantwoorden.

Ook RVO heeft een speciaal loket geopend

Op de pagina Ondernemersloket sancties Rusland leest u hoe u ons belt of een bericht stuurt.