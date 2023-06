SPIE Machinebouw ondersteunt klanten met vakspecialisten, engineering en assemblagediensten. Typisch begint een relatie met de tijdelijke inhuur van monteurs om een piekperiode te overbruggen. Als zo’n partnership hechter wordt, kan SPIE nog meer werk uit handen nemen. In zijn eigen productiehal in Weert bouwt het dan complete deelassemblages, van begin tot eind. ‘We zijn ketenregisseur.’

‘We verkopen nachtrust’

Stel, je hebt als machinebouwer na maanden – misschien wel jaren – investeren, overleggen en onderhandelen eindelijk die grote opdracht binnengesleept. Dan is het feest, er is taart in de kantine, iedereen is blij. Maar dan valt het kwartje: hoe ga je al die machines eigenlijk in elkaar sleutelen? Natuurlijk heb je een goede groep van mechanisch en elektrisch monteurs in dienst, maar het werk gaat pieken de komende tijd. Je hebt simpelweg te weinig montagecapaciteit.

Die zijn echter niet zo maar gevonden, want de arbeidsmarkt stroomt er bepaald niet van over. En als je die monteurs al kunt vinden, wil je ze eigenlijk niet permanent op de loonlijst zetten, want het gaat om een tijdelijke piek. Uitzendkrachten dan? Daar is het werk te ingewikkeld voor. Je hebt immers ervaren mensen nodig, die ingewerkt zijn en die weten waar ze over praten. ‘Dan kun je bij ons aankloppen’, zegt Robert Bakker, operationeel manager bij SPIE Machinebouw Mid West.

Geen eenheidsworst

SPIE Machinebouw is onderdeel van de beursgenoteerde multinational SPIE, en heeft met een uitgebreide pool van elektrotechnisch en mechanisch monteurs. ‘We noemen het flexibel vakmanschap’, aldus Bakker. ‘Het gaat over de flexibele inzet van vakspecialisten, ruim dertig per regio, die we lokaal inzetten bij bedrijven die nood hebben aan extra personeel dat gelijk aan de slag kan. Bijvoorbeeld door een productiepiek of waar het om een andere reden even niet lukt om de levertijden onder controle te krijgen.’

‘We hebben een landelijke dekking; dat kunnen er niet veel zeggen’

Bakker benadrukt dat de SPIE-monteurs allemaal hun eigen specialismes hebben. ‘Het is zeker geen eenheidsworst. En dus past ook niet iedereen bij elke opdracht. Soms is het grofmechanisch of juist fijnmechanisch werk, soms volledig elektrotechnisch.’ Aan de andere kant zijn het vaak techneuten die van meerder markten thuis zijn. ‘Dat komt omdat we ze veel ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen, maar vooral ook omdat ze bij heel veel bedrijven over de vloer komen. Dat levert ze gigantisch veel waardevolle bagage op.’

Ketenregisseur

SPIE Machinebouw is via zijn flexibele vakmanschap kind aan huis bij zo’n honderdvijftig machinebouwers in Nederland. Maar het bedrijf biedt nog heel veel meer services. ‘Ruim twee jaar geleden zagen we in dat er een gigantische klantsynergie was tussen onze detacheringspoot en ons andere specialisme: besturingen en panelenbouw’, vertelt Patrick Janssen, businessunitmanager bij SPIE Machinebouw. ‘We hebben die takken van sport samengevoegd en zijn vervolgens ook onze mechanische expertise gaan uitbouwen.’

Door de coronacrisis stotterde dat traject even, maar ‘het afgelopen jaar hebben we heel grote stappen gezet richting onze ambitie om systeemintegrator te worden’, aldus Janssen, die toegeeft dat SPIE Machinebouw nog niet op dat niveau is. ‘We zijn nu een mechatronische main supplier voor machinebouwend Nederland en een ketenregisseur voor oem’ers.’

Het dienstenpalet van SPIE Machinebouw is breed. ‘Van korrel tot borrel’, omschrijft Janssen het beeldend. ‘Van grondstof tot eindproduct.’ Of zoals hij het wel eens aan een potentiële klanten uitlegt: ‘We verkopen nachtrust. Zeg maar welk probleem je hebt: zijn het de handjes, is het uitbesteding, is het inkoop, inbedrijfstelling, mee naar het buitenland voor field service? We kunnen het allemaal. We pakken er één vast, want daar heeft de klant dan behoefte aan. En dat breiden we daarna samen met de klant gestaag uit.’

Goed in besturingen

Janssen stelt dat SPIE Machinebouw zich op een aantal belangrijke punten onderscheidt ten opzichte van de bekende spelers op dit terrein. ‘Om te beginnen hebben we een landelijke dekking; dat kunnen er niet veel zeggen. Via onze detacheringstak hebben we bovendien heel veel voelsprieten in de markt. Die pikken op als er mogelijk interessante projecten zijn waarbij SPIE zou kunnen ondersteunen in de realisatie. Omdat we vaak al een jarenlange relatie met zulke partijen hebben, zit je anders aan tafel’, aldus Janssen.

‘Daarbij komen we van een andere kant, want de meeste concurrenten hebben een mechanische achtergrond’, vervolgt Janssen. ‘SPIE Machinebouw is juist ontzettend goed in besturingen.’ Die roots liggen bij Van der Meerakker dat SPIE een paar jaar geleden bij de groep trok. ‘Dat ontwikkelstuk is vaak complexer en vraagt meer vakspecialisme dan de mechanische montage.’

Van A tot Z

Paul Albert, operationeel manager SPIE Machinebouw Zuid Oost, vult aan: ‘We hebben onder meer werkvoorbereiders en engineers in dienst, iedereen die nodig is om complete projecten van A tot Z op onze schouders te nemen, tot aan de toeleverketen toe. Van ontwerp en productie, tot oplevering en ingebruikname.’

SPIE Machinebouw biedt klanten een menukaart aan projectopties. ‘We zijn bijvoorbeeld in staat om bij de gebruikers van de machines modificaties en retrofits uit te voeren, of veiligheidsissues onder de loep te nemen’, vertelt Albert. ‘Maar je kunt ons net zo goed inhuren voor fabrieksinrichtingen, verbetertrajecten of automatiseringsvraagstukken.’

Dat SPIE Machinebouw een complete organisatie achter zich heeft staan, maakt het bedrijf heel flexibel. ‘Dat geldt op het gebied van detachering, waarin de verschillende regio’s onderling met elkaar samenwerken’, aldus Albert. ‘Maar net zo goed wanneer we een capaciteitsvraag rondom projecten hebben, bijvoorbeeld in onze productiehal in Weert.’

Eigen assemblagehal

SPIE Machinebouw heeft namelijk nog een ijzer in het vuur. In Weert heeft het een eigen assemblagehal van 4.500 vierkante meter ingericht waar het modules en machines voor klanten volledig intern kan uitvoeren. ‘Dat weten veel mensen nog niet’, heeft Janssen ervaren. ‘Tijdens rondleidingen in Weert zijn onze klanten aangenaam verrast als ze de werkplaats zien en de engineering- en werkvoorbereidingsafdeling.’

Door de samenwerking uit te breiden en te verdiepen ontstaat meer dan een standaard relatie, weet Albert. ‘We kruipen dan dicht tegen elkaar aan, geven elkaar het vertrouwen en blijven voor langere tijd nauw verbonden. Met een aantal klanten hebben we zo’n hecht partnership dat we een verlengstuk zijn geworden van hun eigen productieomgeving.’

One-stop-shop

Voor Lan Handling, een specialist in volautomatische systemen voor het laden en lossen van sterilisatieketels, bouwt SPIE bijvoorbeeld robotmodules, inclusief besturing en inbedrijfstelling. Janssen: ‘Dat is een relatie die heel wat jaar teruggaat, en is ontstaan vanuit ons flexibel vakmanschap. Bij Lan schuiven we op in de keten. Behalve dat we de productie en de supplychain voor de te bouwen modules hebben overgenomen, helpen we nu ook mee met de standaardisatie, en met de optimalisatie van de bouw- en ontwikkelprocessen.’

Ook bij de ISO Group dat automatiseringsoplossingen voor de tuinbouw levert, is SPIE Machinebouw meer dan een pool van handige monteurs. ‘Vorig jaar hebben we vierendertig complete, volautomatische bollenplantsystemen voor ISO gebouwd. In vervolg op deze opdracht zijn we met ISO in gesprek om de supplychain voor dit specifieke project in te richten en ISO in deze te ontzorgen’, aldus Janssen. Dat zijn de projecten waar SPIE Machinebouw als one-stop-shop zijn waarde laat zien.