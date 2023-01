In 2022 investeerden buitenlandse bedrijven 5,26 miljard euro in Vlaanderen: een historisch record. Dat maakt Vlaams minister-president Jan Jambon net voor zijn vertrek naar het World Economic Forum in Davos bekend op basis van resultaten van Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt. Er was een instroom van 278 nieuwe investeringsprojecten: goed voor 6.540 extra jobs in Vlaanderen, eveneens een het hoogste cijfer ooit.

Het Vlaamse innovatielandschap is een belangrijke troef die buitenlandse bedrijven overtuigt in Vlaanderen te investeren. Het aandeel investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) is ongezien hoog: goed voor bijna 1 op de 5 projecten in 2022. Ook de directe tewerkstelling (1.599 jobs) die daaruit voortvloeit, lag nooit eerder zo hoog. Bijna 1 op de 4 extra banen uit buitenlandse investeringen in Vlaanderen heeft te maken met innovatie.

Het merendeel van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen – ongeveer 6 op de 10 – komt nog altijd van bedrijven uit Europa . Wel valt de heropleving van investeringen uit Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika op. Na een terugval in 2020 stijgt het aantal projecten uit deze werelddelen met bijna een kwart. Ruim 1 op de 4 buitenlandse investeringen komt dan weer van bedrijven uit Noord- en Zuid-Amerika .

Verder in de rangschikking nemen ondernemingen uit Japan en China weer een prominentere plaats in. De top 10 wordt vervolledigd door bedrijven uit Zweden, Canada en nieuwkomer Noorwegen (op een gedeelde negende plaats) en Zwitserland .

De ranglijst van topinvesteerders bevat veel bekende gezichten. Zo versterken bedrijven uit de VS hun traditionele koppositie en herbevestigen onze buurlanden Nederland en Frankrijk hun reputatie als trouwe investeerder. Het aantal projecten uit het VK is in 2022 wel ruim gehalveerd tegenover een jaar eerder.

Farma, chemie en de energietransitie stuwen de investeringsrecords

Vlaanderen trekt heel wat buitenlandse investeringen aan in strategische domeinen, voornamelijk gelinkt aan productie- en O&O-activiteiten. Zo stuwen verschillende farmaceutische en chemische projecten het nieuwe investeringsrecord. Investeringen die inspelen op klimaattechnologie en de energietransitie, zijn eveneens in opmars. Goed voor een bedrag van 1,64 miljard euro, 960 extra jobs en 23 projecten in 2022.

Buitenlandse investeringen in Vlaanderen volgens economische activiteit

Activiteit 2022 2021 Sales en marketing 86 projecten (30,94%) 84 projecten (28,47%) Productie 67 projecten (24,10%) 59 projecten (20,00%) Logistiek 58 projecten (20,86%) 74 projecten (25,08%) Onderzoek & Ontwikkeling 51 projecten (18,35%) 59 projecten (20,00%) HQ 7 projecten (2,52%) 6 projecten (2,03%) Andere 9 projecten (3,24%) 11 projecten (4,41%)

Amerikaanse bedrijven en productie stuwen recordaantal jobs

In 2022 leverden buitenlandse investeringen een recordaantal van 6.540 extra directe jobs in Vlaanderen op, 4,69% hoger dan het record van 2021(6.233 nieuwe banen). De extra tewerkstelling is het sterkst bij Amerikaanse investeerders (2.870 jobs), die voor het eerst in vijf jaar meer banen creëren dan Europese projecten. Ook opmerkelijk is de stijging van het aandeel productiejobs tot 1 op de 3 aangekondigde banen.

Expansieprojecten zitten in de lift (en scheppen veel tewerkstelling)

Meer dan de helft van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen waren vorig jaar greenfield-projecten. Fusies en overnames kenden een daling na de sterke stijging van een jaar eerder. Het aandeel uitbreidingsprojecten klom in 2022 omhoog tot 1 op de 5. Meer dan 6 op de 10 jobs (65%) uit buitenlandse investeringen kwamen er dankzij een expansie.

Buitenlandse investeringen in Vlaanderen volgens investeringstype

Aandeel 2022 Aandeel 2021 Jobcreatie 2022 Jobcreatie 2021 Greenfield 53,60% 51,19% 2.289 jobs 2.027 jobs Fusies & overnames 26,26% 32,20% / / Expansies 20,14% 16,61% 4.251 jobs 4.206 jobs

4 opvallende investeringen van het voorbije jaar

Project 1: Pfizer breidt productiesite in Puurs uit met miljardeninvestering