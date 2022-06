Op de Hannover Messe was hij voor het eerst live te zien: de pneumatische cobot van Festo. Een ‘technische’ collega die medewerkers soepel ondersteunt bij het uitvoeren van vooral monotone werkzaamheden. De cobot werkt het liefst in samenwerking; cobot staat immers niet voor niets voor collaborative robot. Ten opzichte van de elektrisch aangedreven cobots is deze pneumatische variant goedkoper, eenvoudiger in bedrijf te stellen en door het gebruik van perslucht intrinsiek veilig.

Nu zijn cobots niet nieuw, maar het feit dat deze op perslucht werkt in plaats van elektriciteit is dat wel. Het levert diverse voordelen op. Cto Frank Melzer van Festo zette ze op een rijtje tijdens de Festo TechTalk medio mei. ‘Door gebruik te maken van perslucht is de cobot ten eerste veiliger in gebruik. Lucht is immers samendrukbaar dus wanneer een medewerker tegen de robotarm aankomt, zal dit niet leiden tot een starre ‘botsing’, maar tot een meeverende arm die de impact duidelijk verlaagt. Deze eigenschap wordt verder versterkt door de toegepaste lichtgewicht materialen en het feit dat er geen zware elektrische aandrijvingen en overbrengingen nodig zijn.’

Ook in gebruik levert een pneumatische cobot duidelijk voordelen op. Zo is de volledige besturing in de voet van de cobot geïntegreerd waardoor deze eenvoudig is op te pakken en mee te nemen naar de locatie waar hij nodig is. De cobot weegt maar 17 kilo en heeft uitsluitend een persluchtaansluiting en een 24 Volt voeding nodig. Hij is te configureren met de bijbehorende software. Wanneer het om een eenvoudige beweging gaat, is de cobot in een half uur operationeel. Het begin- en eindpunt zijn in te stellen door de robotarm handmatig naar deze punten te bewegen en deze vervolgens te bevestigen. Ook de af te leggen weg is op deze manier in te programmeren, zelfs als het om complexe bewegingen (bijvoorbeeld voor het coaten van producten) gaat. Andere functies – zoals het openen en sluiten van een grijper – zijn met behulp van functieblokken en het drag&drop-principe aan het programma toe te voegen. Via standaard interfaces is de cobot tevens te koppelen met controllers van een hogere orde.

De diverse eigenschappen maken de cobot geschikt voor onder meer pick & place-toepassingen en het labelen en etiketteren van producten, ook wanneer het zachte en kwetsbare materialen betreft. Verder kan de cobot producten plaatsen in (bewerkings)machines en weer uitnemen. Door de hoge nauwkeurigheid (herhalingsnauwkeurigheid 0,3 mm) is ook het beladen en ontladen van testmachines voor printplaten mogelijk. Feitelijk is alles mogelijk wanneer de belasting de 300 N niet overschrijdt en de reikwijdte binnen een armlengte van 76 cm blijft.

Christian Tarragona, hoofd van de afdeling Robotics bij Festo geeft aan: ‘Deze pneumatische cobot is goedkoper dan de elektrische variant. In combinatie met het lage gewicht, de compacte afmetingen en de eenvoudige configuratie maakt dit de cobot ook geschikt voor mkb’ers die vaak minder financiële middelen tot hun beschikking hebben evenals kennis en ervaring om robots te programmeren. In de testen die nu lopen wordt de cobot zelfs al snel ervaren als ‘collega’. Efficiënt, altijd vriendelijk en zo flexibel als een gummibeertje.’

De cobot is ontwikkeld binnen het Festo-programma. Zo is hij te combineren met een veelvoud aan grijpers uit dat programma waarmee ook kwetsbare producten of producten met wisselende vormen – bijvoorbeeld fruit – zijn op te pakken. Daarnaast is er bij Festo alle kennis beschikbaar om het persluchtverbruik te minimaliseren en een optimale persluchtkwaliteit te genereren. Er zijn ook mogelijkheden om de cobot in te zetten in omgevingen waar hygiëne van belang is. De officiële marktintroductie van de pneumatische cobot staat gepland in 2023.