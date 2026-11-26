IT-dienstverlener Fellowmind en softwarebedrijf Salacia hebben een koppeling ontwikkeld waarmee maakbedrijven duurzaamheidsgegevens rechtstreeks uit hun Microsoft ERP-systemen kunnen halen. De gegevens worden automatisch verwerkt tot indicatoren voor onder meer CO2-uitstoot en energieverbruik. Volgens de bedrijven neemt de standaardintegratie bij nieuwe implementaties circa 70 procent van het integratiewerk uit handen.

Maakbedrijven en hun toeleveranciers krijgen steeds vaker vragen van klanten over hun duurzaamheidsprestaties, ook wanneer zij zelf niet verplicht zijn hierover te rapporteren. De benodigde informatie is vaak al beschikbaar, maar verspreid over ERP-systemen, facturen en Excelbestanden. Het verzamelen en verwerken ervan kost daardoor veel tijd.

De samenwerking tussen Fellowmind en Salacia moet dat proces vereenvoudigen. De koppeling brengt gegevens uit Microsoft ERP-systemen automatisch naar het AI-ondersteunde ESG-platform van Salacia, waar ze worden omgerekend naar duurzaamheidsindicatoren. Bedrijven kunnen daarmee niet alleen rapporteren over hun prestaties, maar ook gerichter sturen op bijvoorbeeld energieverbruik, materiaalgebruik en CO2-uitstoot.

Volgens Arie Martin van den Akker, COO van Fellowmind, ligt de meerwaarde vooral in het benutten van bestaande bedrijfsdata. ‘Veel organisaties hebben de benodigde gegevens al in hun systemen staan, maar krijgen die nog niet eenvoudig bij elkaar.’

Salacia maakt duurzaamheidsdata bruikbaar voor bedrijfsbeslissingen

Duurzaamheidsgegevens zitten bij veel maakbedrijven verspreid over facturen, Excelbestanden en verschillende systemen. Het AI-platform van Salacia brengt deze data samen en vertaalt ze automatisch naar meetbare KPI’s. Zo kunnen bedrijven niet alleen eenvoudiger rapporteren, maar ook gerichter sturen op duurzaamheid en bedrijfsprocessen.