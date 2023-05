Martien Merks is op 1 mei 2023 aangesteld als de nieuwe Regional Director Nederland van Fellowmind. Ook verhuist de IT-organisatie haar hoofdkantoor naar Amersfoort. Fellowmind is in de afgelopen jaren snel gegroeid en richt zich op verdere uitbreiding in Europa, waar nog volop potentieel is voor digitale transformaties van bedrijven. Fellowmind Group heeft een omzet van 262 miljoen euro (2021), is actief in vier steden in Nederland en in totaal op 40 locaties in Europa.

Fellowmind, de leidende Microsoft-partner in Europa, stelt Martien Merks (1962) per 1 mei 2023 aan als nieuwe Regional Director voor Nederland. Martien Merks neemt de functie over van Ernst-Jan Stigter, die sinds 1 januari 2023 de functie van CEO bekleedt. Momenteel is Martien Merks interim Regional Director van Fellowmind Duitsland. Hij zal zijn taken daar overdragen aan Anje Hickey. Zowel Hickey als Merks zullen toetreden tot het Executive Committee van Fellowmind en rapporteren aan Stigter.

Martien Merks heeft meer dan 28 jaar ervaring in verschillende senior executive rollen binnen de IT-sector, zowel in Nederland als internationaal. Eerder was hij onder andere werkzaam bij Oliver IT, Unit4 en Siemens.

“Martien heeft de afgelopen maanden goed inzicht gekregen in onze klanten en onze organisatie en heeft de onderscheidende cultuur aan den lijve ondervonden. In de nauwe samenwerking is ons duidelijk geworden dat Martiens mensgerichte benadering van leiderschap en zijn uitgebreide expertise in ons vakgebied zeer waardevol voor ons zijn. We zijn zeer verheugd Martien te mogen verwelkomen in het Fellowmind-team als onze nieuwe Regional Director voor Nederland”, aldus Ernst-Jan Stigter, CEO van Fellowmind.

Fellowmind opereert sinds 2005 in Nederland en heeft momenteel ongeveer 400 medewerkers in het land, verdeeld over vier locaties: Deventer, Venlo, Zwolle en recentelijk Amersfoort, waar het nieuwe hoofdkantoor is gevestigd vanaf april 2023.

Fellowmind implementeert alle zes Microsoft Cloud Solutions en bedient klanten in een breed scala van sectoren, waaronder productiebedrijven, nutsbedrijven, financiële instellingen en de gezondheidszorg. In totaal heeft Fellowmind 2.000 medewerkers in zes Europese landen verdeeld over 40 verschillende locaties.

“Fellowmind is goed gepositioneerd om klanten te helpen productiever en veerkrachtiger te worden in een continu veranderende marktomgeving, zowel in Nederland als in onze andere Europese markten”, zegt Martien Merks. “Ik ben blij met de kans om lid te worden van het bekwame team van Fellowmind in Nederland. Daarnaast kijk ik uit naar een nauwe samenwerking met de andere regio’s om zo onze internationale klanten verder te ondersteunen. Ik vind het leuk om mensen te motiveren en om samen veel plezier te hebben. Dit alles om net dat stapje extra te zetten zodat we de organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen.”