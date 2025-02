Van kleinere daksystemen tot grotere grondgebonden projecten: fotovoltaïsche energie is onmisbaar voor een betaalbare, onafhankelijke en duurzame energievoorziening – en dus voor het concurrentievermogen van Oostenrijk op de lange termijn. Het PV-congres van dit jaar op 18 maart 2025 in Wenen zal precies aan deze focus zijn gewijd. De Federale Vereniging Fotovoltaïsch Oostenrijk nodigt uit en verwacht dit jaar opnieuw met meer dan 500 deelnemers uit alle delen van de PV-industrie, die nu sterk is gegroeid.

Twee briljante keynotes om af te trappen

Oostenrijk staat voor grote uitdagingen op het gebied van economie en energiebeleid: stijgende energiekosten en werkloosheidscijfers, de noodzaak van een veilige en vooral betaalbare elektriciteitsvoorziening voor de industrie en particuliere huishoudens, en de toenemende druk om de klimaatdoelstellingen te halen. Hernieuwbare energiebronnen bieden hier het doorslaggevende antwoord: ze behouden de vestigingsplaats, versterken de regionale waardecreatie en creëren belangrijke nieuwe banen. De kansen die hieruit voortvloeien zullen op het PV-congres van dit jaar in meer detail worden onderzocht.

Een bijzonder hoogtepunt zijn de openingslezingen van Herbert Diess (voorzitter Infineon Technologies, voorzitter van The Mobility House) en Monika Köppl-Turyna (directeur van EcoAustria – Instituut voor Economisch Onderzoek). De twee gerenommeerde experts zullen het tempo bepalen voor het PV-congres van dit jaar en laten zien waarom fotovoltaïsche energie en opslagsystemen het “levenselixer” zijn voor huishoudens, mobiliteit en Oostenrijk als bedrijfslocatie.

Programma:

Welkomst- en openingsverklaringen:

Herbert Paierl – Federale Vereniging Fotovoltaïsche Oostenrijk

Vertegenwoordiger van de Federale Overheid

Bernd Vogl | Fonds voor klimaat en energie

Zonne-energie en e-auto’s in interactie – de essentiële hefboom voor een snelle en kosteneffectieve decarbonisatie. Wereldwijd en in Oostenrijk.

Herbert Diess Voorzitter Infineon Technologies, Voorzitter The Mobility House

(Duurzame) elektriciteit als levensader van Oostenrijk

als vestigingsplaats Monika Köppl-Turyna – Nederland | EcoAustria – Instituut voor Economisch Onderzoek

1:50 – 12:50 uur | Lunchpauze en bezoek aan de vakbeurs

12.50-13.30 uur | Themablok 1: Flexibiliteitsrevolutie met elektriciteitsopslag en nettarieven 2.0

Flexibiliteits- en opslagvereisten in het Oostenrijkse energiesysteem – holistische analyse in de context van zusamEn2040

Stefanie Schreiner-Fuß | APG – Austrian Power Grid AG

Nieuwe netwerktarieven: wat zegt de wetenschap?

Carolin Monsberger | AIT Oostenrijks Instituut voor Technologie

13.30-15.00 uur | Themablok 2: Energie voor de economie

Nieuws en vooruitzichten: Gezamenlijk elektriciteit opwekken en gebruiken

Stephan Heidler | Oostenrijks Coördinatiebureau voor Energiegemeenschappen

Gemeenschappelijke PV-stroomvoorziening winkelcentrum in Bad Hall

Karl Wetzlmayer | kwantum ECO-OPLOSSINGEN

AI-gestuurde energiegemeenschappen als sleutel tot de energietransitie

Dominik Kohl | Elektrificeren GmbH