Met ingang van dit jaar is Fealter uit Harderwijk gestart met de productie van zogeheten point-of-use membraanfilters. Dat zijn filters die op kranen en douches worden gemonteerd op plekken die gevoelig zijn voor de opbouw van (legionella)bacteriën, zoals in ziekenhuizen, zorginstellingen en sportaccommodaties.

Fealter is in 2019 gestart door Frank van Heusden, Hugo Beijer en Arjen Kempen als marketing- en salesorganisatie van de POU-filters van Pentair X-Flow. ‘We kochten de producten van Pentair X-Flow in Enschede en brachten ze naar Harderwijk. Daar deden we soms nog wat assemblagewerkzaamheden en verstuurden ze vervolgens naar onze distributeurs over de hele wereld’, vertelt Beijer die de commerciële kant van het bedrijf voor zijn rekening neemt.

Twee jaar geleden startte het gesprek om ook de productie van de X-Flow-filters over te hevelen naar Harderwijk. Bij Pentair, dat bijvoorbeeld ook grote filters voor waterzuiveringsinstallaties maakt, verschoof de focus namelijk juist weg van deze POU-membraanfilters. Beijer: ‘Ze stonden positief tegenover die overgang en medio vorig jaar zijn de contracten getekend. Toen hebben we een ruimte gehuurd hier in Harderwijk en is het machinepark verhuisd. Sinds 1 januari draaien we volop productie en hebben we dus de hele keten in eigen beheer; fabricage en verkoop.’ Met nu vijftien medewerkers kan Fealter minimaal 100 duizend filters per jaar produceren.

Fealter-directeur Frank van Heusden, jarenlang ook salesmanager bij Pentair voor de X-Flow-filters, benadrukt: ‘De kwaliteit van de filters zal niet veranderen en we hebben de intentie om de hoogwaardige Pentair X-Flow-membranen te blijven gebruiken in onze producten. Sinds de start vijf jaar geleden hebben we een mooie groei doorgemaakt. Het zelf gaan produceren van deze membraanproducten was een logische stap. Het geeft ons de kans om te groeien in zowel omzet als in nieuwe producten.’

Voordat Fealter de productie overnam, ontwikkelde het ook al producten zelf. Zo werd samen met Rada, een marktleider in douchekoppen voor bijvoorbeeld zwembaden en sporthallen, een speciale behuizing ontwikkeld waar de filters van Fealter inpassen. ‘Het grootste gedeelte van onze producten gaat overigens naar ziekenhuizen’, zegt Beijer. ‘Daar nemen ze het zekere voor het onzekere en willen ze het water altijd op orde hebben. Met onze producten filteren ze preventief alle mogelijke bacteriën eruit, dus niet alleen legionella.’ Een uitbraak van legionella komt nog wel eens voor bij sporthallen of hotels. ‘Die willen dan natuurlijk niet dicht. Met onze filters hoeft dat ook niet.’

Sinds januari werkt Fealter hard aan de optimalisatie van het productieproces. ‘Uitval en storing horen erbij als je met machines werkt’, weet Beijer. ‘Maar om dat tot een minimum te beperken en dus geen hiaten te hebben in de verwachte productieomvang, dat is onze uitdaging.’ Vergaande automatisering is op dit moment nog niet de oplossing. ‘De membranen, het hart van onze producten, komen op spoelen binnen. Een spinmachine maakt daar wikkeltjes van. Het gaat automatisch, maar er staat wel een operator bij, geen robot’, vertelt Beijer die toegeeft dat het een arbeidsintensief proces is. ‘Met ons huidige machinepark en een goede ploeg medewerkers kunnen we het echter prima behappen; er is zelfs nog ruimte om te groeien.’